不管是在臉書、IG、小紅書或是抖音上，許多社群平台近日常見年輕人使用yyds、絕絕子、無語子、種草與拔草、芭比Q及挖庫挖庫等網路流行語，讓不少老一輩的網友看了一頭霧水。對此，《中時新聞網》整理出這7大網路流行語的意思供民眾參考。

首先，風靡小紅書、IG的「yyds」這個網路用語，它的意思其實是「永遠的神」，主要是用來浮誇讚賞某個人事物超棒的意思，是用「永遠的神」這4個字的大陸漢語拼音的首個字母縮寫組成的。

而絕絕子是「絕了」的情緒加強版，代表極端的好壞，會根據使用情境產生不同意思。舉例來說「這家便當料多又便宜，絕絕子！」這邊絕絕子就是用來正面誇讚；反之，這家便當配料越來越少，竟然還漲價，絕絕子！」這邊則有爛透了的意思。

無語子則跟絕絕子類似，是無語的情緒加強版，代表令人無言以對或是傻眼的人事物。用法跟上述的絕絕子一樣，詞彙的涵義也會根據對話內容與情境不同，產生正面與反面的意思。

種草與拔草則是反義詞，簡單來說就是看到網友分享某樣東西，如果感到喜歡、也想去買來試看看的話，那就是被種草了；反之，如果本來很想買什麼東西，但是上網爬文以後，卻突然不想要買了，那就是被拔草了。

而「完了，芭比Q了！」這個網路流行語其實是從英文BBQ的衍生而來，從原本的燒烤涵義，延伸出火化、完蛋了、沒有希望了的意思。因此現在許多年輕人會用「芭比Q了」來取代完蛋了的意思。

最後「挖庫挖庫」則是日文的好興奮的意思，出自於近期爆紅的日本動畫《間諜家家酒（Spy Family）》，是影片中主角安妮亞的口頭禪，隨著動畫爆紅以後，越來越多人模仿安妮亞以挖庫挖庫來表是興奮的意思。