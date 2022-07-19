民進黨桃園市長候選人林智堅深陷論文爭議，日前卻稱「還在找論文」。林智堅16日曾表示，2014年選舉時100天就磨破皮鞋底，還特別裝盒子留作紀念。對此，謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋指出，林是個連皮鞋都會保留的人，沒理由論文原稿會找不到，除非林根本就沒有埋頭苦讀，簡單的複製貼上就完成了他所謂的論文。

林智堅14日上網路節目時，被主持人黃光芹問為何還不主動拿出論文原稿，回答「時間過太久還在找」，此說法引發熱議。謝克洋昨日（18）在臉書發文表示，林近日自爆2009年與太太在台南買的皮鞋，2014年為了拚新竹市長選舉，穿了100天就把鞋底磨破，還特別留下裝在盒子內做紀念。

針對林智堅的「皮鞋說」，謝克洋質疑，林說保留這雙皮鞋是要提醒自己「勿忘初衷」，看來林是一位特別念舊以及重感情的人，連皮鞋都會保留的人，沒理由論文原稿會找不到吧？

謝克洋強調，一篇論文的產出，要經過指導教授的千錘百鍊，對很多寫過論文的人來說，論文就像是親手養大的孩子，多少人為了寫出一篇論文，窮極一切找資料、分析，才能撰寫出一篇論文。還是在林智堅的心中，他在苦讀碩士時，不眠不休、嘔心瀝血也要產出的論文比不上一雙皮鞋？怎麼會連論文的原稿都沒有保留呢？還是他根本就沒有埋頭苦讀，簡單的複製貼上就完成了他所謂的論文？