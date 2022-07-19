民進黨台北市長參選人陳時中自爆曾申請綠卡，引起討論後，他解釋當時的時空背景及做選擇的心境轉變，強調有申請但沒有完成就放棄，不過媒體人謝曜州卻發現，陳時中在新書中寫的卻是「當完兵後，綠卡也申請下來了」，質疑到底怎麼一回事？

謝曜州昨（18）日在政論節目中表示，陳時中接受訪問時，自稱僅曾經申請綠卡，但「還沒領到」就放棄，不過陳時中在書中寫的卻是「當完兵後，綠卡也申請下來了」，而過去民進黨又說綠卡一定要去申請、進行相關程序才會失效，「陳時中到底是拿到了沒？」

媒體人黃暐瀚則說，許多人在美國可能花2年念書、4年念碩士，6年下來都不一定有綠卡，但按照書中所寫，陳時中人還在台灣當兵綠卡就下來了，讓他感到相當驚奇；黃暐瀚更指出，若書中所寫為真，加上過去所有批評前總統馬英九的說法，只要沒有簽署I407表格（放棄美國永久居留權表格），綠卡就不會消失，因此可能是陳時中自己不清楚，但他的綠卡其實是還在的！

陳時中昨日接受專訪時指出，當時台灣的環境是退出了聯合國，加上白色恐怖等，很多人都想逃離台灣出國去，而他雖然曾經申請綠卡，但因排隊的人很多，後來再被找去填資料時，他就決定放棄，因此從沒擁有綠卡過；而在其新書《溫暖的魄力》中撰寫的內容，則是「當完兵後，綠卡也申請下來了，若按原訂計畫，我就要負笈美國。」