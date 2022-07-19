大聯盟全壘打大賽19日上午登場，8位參賽者爭奪冠軍100萬美元（總獎金250萬美元）。今年的規則照例是8位打者捉對廝殺，前兩輪計時3分鐘，決賽輪2分鐘，在這期間拚命轟出全壘打。參賽者中途允許單次45秒暫停休息，後攻的打者只要打到比對手多1支就可晉級（種子順位較低的先攻）。

轟出440呎以上的特大全壘打，可以獲得30秒獎勵時間，最多獎勵60秒。若打到平手就追加1分鐘延長賽。參賽種子順序是以例行賽全壘打為準，所以上屆衛冕者阿隆索（Pete Alonso）也不是第1種子。阿隆索本屆有機會成為史上首位3連霸球員。

第1費城人席瓦伯（Kyle Schwarber）vs第8紅雀普侯斯（Albert Pujols）

第2大都會阿隆索（衛冕者）vs第7勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）

第3遊騎兵席格（Corey Seager）vs第6水手J-Rod（Julio Rodriguez）

第4國民索托（Juan Soto）vs第5守護者拉米瑞茲（José Ramírez）