新北市一名已婚男子去年駕車至保養車維修，從老闆口中得知妻子2月間開著撞壞的車子來修車，還稱呼另名男子為配偶，驚知自己頭頂閃綠光，憤而控告該男。新北地院審結，判該男須賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張於2019年間與女子小花（化名）結婚，小花婚後稱娘家離公司較近，故周一至周五都住娘家，周末才會與他同居，他數度向小花溝通同住都未果，卻發現小花的舉止有異狀。

男子表示，他追查之下，才發現小花多次與另名男子阿松（化名）相約發生性行為，並從他與小花常去的汽車維修廠老闆口中得知，小花2021年2月間曾帶著阿松一同前來修車，當時小花稱呼阿松為配偶；另透過他的手機定位功能，發現小花曾於去年9月間與阿松至摩鐵開房，憤而提告求償。

對此，阿松辯稱，與小花僅是多年好友，兩人為純友誼，縱使通訊軟體上的對話涉及性，也只是鬧著玩，實際上絕無任何超出朋友的性交行為，況且小花的手機定位出現在汽車旅館，並無法證明他與小花性交。

新北地院法官勘驗證據阿松與小花的通訊軟體對話，發現阿松多次向小花說，「老婆」、「愛妳」、「外遇」等詞彙，還寫下「一般女生不會那麼性飢渴，妳不會客氣，胃口很大」、「讓妳無法下床」、「妳喜歡吸嗎？你喜歡刺刺吧！吃重鹹」等語，認定阿松與小花的確逾越男女一般正常交往關係，考量小花先前已賠償丈夫，審酌後判阿松須賠15萬元為適當。可上訴。