據大陸央視報導，今（19）日上午7時20分左右，天津市北辰區歡顏里小區發生爆炸事故，造成一棟6層樓建築損毀。目前大陸相關部門正在積極救援，事故原因和傷亡人數還在調查中。

南非發生陸公民遭綁架罹難事件 領館發文致哀
銷量減 亞泥中國發布H1獲利預警
PX、EG報價續跌 廠商減產救市
#天津 #爆炸 #北辰