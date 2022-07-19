天津北辰區爆炸 6層樓建築損毀 08:562022/07/19 中時 朱紹聖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 天津市北辰區歡顏里小區今天上午發生爆炸事故，造成一棟6層樓建築損毀。（摘自網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸央視報導，今（19）日上午7時20分左右，天津市北辰區歡顏里小區發生爆炸事故，造成一棟6層樓建築損毀。目前大陸相關部門正在積極救援，事故原因和傷亡人數還在調查中。 南非發生陸公民遭綁架罹難事件 領館發文致哀 銷量減 亞泥中國發布H1獲利預警 PX、EG報價續跌 廠商減產救市 #天津 #爆炸 #北辰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 產業集中度低 大陸對陣國際礦企吞敗果 04:102022/07/17 全球財經 亞泥中國上半年獲利 年減約7成 19:212022/07/18 財經 學者觀點－大陸「爛尾樓」風暴有望止血 04:102022/07/19 專題周報 北京將藉海外資金 發展ETF市場 04:102022/07/19 產業財經 大陸「高溫津貼」報你知 海南1年發7個月 有人從未領過 13:052022/07/18 兩岸 專業貨運 亞洲首座 湖北花湖機場啟用 04:102022/07/18 產業財經 提振下半年經濟 大陸專家籲釋放內需 04:102022/07/18 產業財經 網紅炫富過頭 靠「警察爸動警用直升機拍片」下場慘了 09:572022/07/18 娛樂 上海H1經濟衰退5.7％ 陸或降目標 04:102022/07/19 全球財經 亨泰光訂單旺 新產線Q4投產 04:102022/07/19 證券．權證 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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