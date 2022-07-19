前白宮醫生、現任美國聯邦眾議員的傑克森（Ronny Jackson）曾發布推文質疑拜登的認知能力，結果收到歐巴馬的嚴厲回應。

前白宮醫生、現任美國聯邦眾議員的傑克森（Ronny Jackson）近期表示，拜登認知能力有問題，沒辦法完成4年任期。

「福斯新聞」（Fox News）報導，美國共和黨眾議員傑克森在即將出版的回憶錄《堅守陣線：捍衛民主與美國價值的一生》（Holding the Line: A Lifetime of Defending Democracy and American Values）中，表達對美國總統拜登認知能力的擔憂。傑克森曾在前總統小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）及川普任內擔任白宮醫生。

傑克森在書中回憶2020年拜登與川普競選美國總統的情況，特別提到某一次造勢活動上拜登又講錯話，講成自己在競選參議員，當時拜登對支持者這樣說：「我的名字是喬．拜登，我是美國參議員的民主黨候選人。」

傑克森在書中指出，「拜登又出現在電視上，說一些瘋狂的言論，以及令人擔心的精神失態，他不知道自己在哪個州，或是要競選哪個職位」，「顯然他一度以為自己要競選參議員，然後又不記得自己在哪個州競選，這種情況已經持續好幾個月了，而且愈來愈嚴重。」

「川普從不會說出像拜登這樣幾乎每天發表的瘋狂言論」，傑克森繼續寫道：「他不適合當總統，他需要做認知測試！」

傑克森也在書中公開因為質疑拜登認知能力而被歐巴馬訓斥的往事，2020年傑克森競選議員時，由於不滿媒體缺乏關注拜登的認知問題，他自己在推特上回應一則拜登的影片，並評論「最新一起認知災難」，他也寫道：「記得我給川普做的認知測驗嗎？他做得很好的那個！聽起來另一個人可能需要做一些測試！太可怕了！！」

傑克森說這則推文發布後，20分鐘內他就收到歐巴馬的來信，歐巴馬在信中明白表示對傑克森對拜登的「中傷」感到「失望」，批評推文內容不專業、不符合先前在白宮的職位，對歐巴馬及政府中的許多朋友也不夠尊重。

傑克森在接受「福斯新聞」訪問時表示，現在看來歐巴馬的這封信相當諷刺，因為如今所有人都可以討論拜登的精神問題。

他更直白表示：「作為過去三任總統的白宮醫生，我是第一個說這個男人的認知下滑有嚴重問題的人，而且他做不了4年。」