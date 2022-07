前白宮醫生、現任美國聯邦眾議員的傑克森(Ronny Jackson)曾發布推文質疑拜登的認知能力,結果收到歐巴馬的嚴厲回應。

前白宮醫生、現任美國聯邦眾議員的傑克森(Ronny Jackson)近期表示,拜登認知能力有問題,沒辦法完成4年任期。

「福斯新聞」(Fox News)報導,美國共和黨眾議員傑克森在即將出版的回憶錄《堅守陣線:捍衛民主與美國價值的一生》(Holding the Line: A Lifetime of Defending Democracy and American Values)中,表達對美國總統拜登認知能力的擔憂。傑克森曾在前總統小布希(George W. Bush)、歐巴馬(Barack Obama)及川普任內擔任白宮醫生。

傑克森在書中回憶2020年拜登與川普競選美國總統的情況,特別提到某一次造勢活動上拜登又講錯話,講成自己在競選參議員,當時拜登對支持者這樣說:「我的名字是喬.拜登,我是美國參議員的民主黨候選人。」

傑克森在書中指出,「拜登又出現在電視上,說一些瘋狂的言論,以及令人擔心的精神失態,他不知道自己在哪個州,或是要競選哪個職位」,「顯然他一度以為自己要競選參議員,然後又不記得自己在哪個州競選,這種情況已經持續好幾個月了,而且愈來愈嚴重。」

「川普從不會說出像拜登這樣幾乎每天發表的瘋狂言論」,傑克森繼續寫道:「他不適合當總統,他需要做認知測試!」

傑克森也在書中公開因為質疑拜登認知能力而被歐巴馬訓斥的往事,2020年傑克森競選議員時,由於不滿媒體缺乏關注拜登的認知問題,他自己在推特上回應一則拜登的影片,並評論「最新一起認知災難」,他也寫道:「記得我給川普做的認知測驗嗎?他做得很好的那個!聽起來另一個人可能需要做一些測試!太可怕了!!」

傑克森說這則推文發布後,20分鐘內他就收到歐巴馬的來信,歐巴馬在信中明白表示對傑克森對拜登的「中傷」感到「失望」,批評推文內容不專業、不符合先前在白宮的職位,對歐巴馬及政府中的許多朋友也不夠尊重。

傑克森在接受「福斯新聞」訪問時表示,現在看來歐巴馬的這封信相當諷刺,因為如今所有人都可以討論拜登的精神問題。

他更直白表示:「作為過去三任總統的白宮醫生,我是第一個說這個男人的認知下滑有嚴重問題的人,而且他做不了4年。」