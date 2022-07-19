隨著虛擬貨幣市場崛起，高報酬率吸引人們投入其中，只是沒有穩賺不賠的投資，甚至出現所謂「複合式詐騙」，騙人感情又騙財，連名人都受騙，近日台北地院及桃園地院近日審理一宗詐騙案件，受害者名稱相當熟悉，是被封為「本土劇女神」的女星連靜雯，她在網路上認識這名大陸詐騙集團成員，在對方溫情攻勢下，佯稱想跟她交往並說可幫忙投資泰達幣，讓連靜雯先後投入高達3千多萬台幣，但至今卻連對方的面都沒見到過，這筆錢自然也不知去向，只抓到了人頭帳戶。

據《鏡週刊》報導，連靜雯於去年1月透過網路認識了外形帥氣的男子Bruce，對方自稱住在大陸，2人因此透過Line跟IG聊天，來往過程順利，甚至可以互聊家庭，單身的連靜雯自然而然與對方發展出男女感情，Bruce頻灌迷湯說她很美，天天噓寒問暖，在這樣溫情攻勢下，連靜雯與之開始交往，以老公、老婆互稱，她也開始思考雙方的未來。

眼見連靜雯上鉤，Bruce以結婚為前提，表示兩人在疫情過後就能見面，並對她提出「老公幫你投資」邀約，介紹她買期貨及泰達幣，也提供她特定網站可監看投資盈虧，甚至表示專業團隊在操盤這項投資，殊不知這些美好都是詐騙集團設下的圈套，投資跟老公都是假的。

而連靜雯渾然不知已成了被詐騙的肥羊，以每次50萬不等的金額，頻頻匯入對方指定的帳戶，由於是台灣本地銀行的戶頭，加上名稱也都是中文名，她一度懷疑是否遭到詐騙，但仍持續匯款，且已累積匯出3千多萬，直到匯最後一筆39萬款項後，突然與對方失聯，她這才察覺受騙，趕忙報警，而「老公」Bruce也就此人間蒸發，經檢警查緝，逮到20多名被告，但都是人頭戶或車手，主嫌至今未落網，連靜雯遭騙的上千萬款項，恐怕也很難追回，全案由台北地院及桃園地院近日開庭審理。