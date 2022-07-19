25歲Rakuten Girls成員林穎樂外型甜美、身材性感，不僅被封為啦啦隊女神，更因為上節目被發現體育長才，曾是游泳教練的她有過女狀元封號。最近她在IG分享一張零修圖美照，可見她穿著杏色套裝，穿著超短窄裙翹二郎腿，差一點就要露出底褲。

林穎樂去年參加《全明星運動會》第三季成為藍隊隊員知名度大漲，因此被起底就讀體育系，曾在測試賽中破女子50公尺游泳紀錄，獲選為「女狀元」。上月她上《全明星觀察中2》，被爆料「不知道郭泓志是打棒球的」，原來是林穎樂曾在搭遊覽車時狂問別人：「郭泓志真的是打棒球的嗎」，而且還一連問了3次。

對此，郭泓志只淡定回應：「妳真的不知道嗎？妳上網（搜尋）打郭泓志啦！」，接著玩遊戲時又刻意點名林穎樂：「那個啦啦隊是誰」、「知道我是誰了嗎？」，讓林穎樂狂冒冷汗，郭泓志則轉身露出得意表情，讓全場笑翻，網友則笑：「穎樂天兵啊！哈哈哈哈哈」。

林穎樂最近在IG分享美照，寫下：「零修圖的照片，太厲害了，害我也想學拍照」，可見她超短裙上身，差一點點就要走光，腰部還有小心機中空露出小蠻腰，引來粉絲讚：「美到不行」、「學起來學起來」、「拍得真好看」、「穎樂好漂亮，笑的好可愛」。