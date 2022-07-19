大陸外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅18日與法國總統外事顧問博納通電話。王毅強調，烏克蘭危機呈現出長期化、複雜化趨勢。中方從一開始就堅持勸和促談，將繼續盡一切努力為停火止戰發揮建設性作用。

中方讚賞法國總統馬克宏積極斡旋奔走，支持並相信法方將繼續為恢復和平發揮歐洲大國的獨特和重要作用。博納表示，願繼續本著互惠互利原則積極推動歐中合作，重申北約將堅持成立時的地理定位，無意也不會向亞太擴張。

王毅表示，馬克宏勝選連任後，兩國元首成功通話，為兩國關係健康穩定發展提供戰略指引，注入新的動力。雙方迅速落實元首重要共識，兩國關係實現強勁開局起步。中方願同法方一道，推動中法全面戰略夥伴關係實現更加富有活力的發展。

博納表示，法方高度重視保持兩國高層往來，馬克宏堅定不移致力於對華友好，希望推動法中全面戰略夥伴關係邁上新的台階。法方願同中方深化航空、農食、能源、人文等各領域務實合作，在保護生物多樣性、應對氣變等全球性事務中加強協調，期待雙方盡早舉行新一輪戰略對話。

博納說，當前，歐洲重燃戰火，歐洲復甦發展遭受嚴重衝擊。歐中、法中均致力於和平穩定發展，堅守尊重國際法、維護主權原則等重要理念。法方讚賞中方為促進糧食、能源安全發揮積極作用，高度重視法中戰略協調，願共同展現大國擔當，為早日停火努力，將烏克蘭危機對脆弱和不發達國家的外溢負面影響降到最低。

王毅說，中法是世界多極化進程中的兩支重要的穩定性力量。面對變亂交織的國際局勢，尤其是單邊主義肆虐，叢林法則抬頭，作為負責任的大國，中國始終堅持維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中方願同法方加強協調，為維護和平穩定發展作出應有貢獻。

王毅強調，烏克蘭危機呈現出長期化、複雜化趨勢，這是世人所不願看到的。中方從一開始就堅持勸和促談，將繼續盡一切努力為停火止戰發揮建設性作用。中方讚賞馬克宏總統積極斡旋奔走，支持並相信法方將繼續為恢復和平發揮歐洲大國的獨特和重要作用。烏克蘭危機外溢導致糧食、能源短缺，對全球復甦與和平穩定帶來挑戰和風險。習近平主席相繼提出全球發展倡議、全球安全倡議，中方願同法方就落實倡議加強溝通。

中方在二十國集團外長會上還提出了國際糧食安全合作倡議，可以同法方「糧食和農業韌性行動」倡議相互呼應，爭取形成更多國際共識。

王毅表示，希望法方作為歐盟核心大國和「三駕馬車」，為中歐關係健康順利發展發揮積極作用，不斷拉長中歐合作的正面清單，打造能源安全、碳市場、綠色金融等新合作亮點，共同推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會和《生物多樣性公約》第十五次締約方會議第二階段會議取得成功。

博納表示願繼續本著互惠互利原則積極推動歐中合作，重申北約將堅持成立時的地理定位，無意也不會向亞太擴張。