PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

卸任指揮官！陳時中交接王必勝「很放心」 贈背心喊話：穿上要任重道遠

衛福部前部長陳時中投入台北市長選戰，並將中央流行疫情指揮中心指揮官一職交接給醫福會執行長王必勝，陳時中昨日（18）在疫情記者會現身，親手將指揮官背心交給王必勝，離開會場前陳還拿起手帕作勢擦眼角。此事引發熱議，大批網友相當憤怒，痛批陳「8000人死你哭了嗎？」質疑根本在作秀。

陳時中昨日正式交接指揮官職責給王必勝，陳喊話，對現在的防疫團隊有絕對的信心，相信國人也可以放心，「再見了！謝謝！」並深深一鞠躬。

不僅如此，陳時中步下講台經過媒體席，面對記者揮手道別，陳更忍不住拿出手帕輕輕擦了眼角，作勢抹淚，笑說早上主祕替他準備手帕，拿出來用一下；接著在新任部長薛瑞元、次長石崇良與專家諮詢小組召集人張上淳的陪同下離開會場。

國民黨立委鄭麗文昨日在臉書發表《鱷魚的眼淚，時中的淚水》一文，痛批陳時中「拿手帕擦眼角」的動作是「尷尬又噁心的畫面結束」，畢竟疫情仍持續延燒，每天都還有這麼多人因為疫情離世，「民進黨居然還利用防疫記者會造神？送上鮮花？歡樂珍重道別？故意將這一幕安排在記者會前段全國播送，讓大家不得不看，DPP真的不要太噁心ㄟ！這算不算拿公家資源作秀？誰在意你是不是要落跑？不要佔用社會資源好嗎？」

陳時中此動作也在網路掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「8000人死你哭了嗎？」「幾千條人命有換來你一滴淚？」「又在演，每次都是這種劇本」、「這真的演過頭了」、「作秀陳導」、「矯情」、「噁心不噁心！又在情緒勒索，有人逼你嗎」、「你是笑到流目油吧」、「做得爛成這樣確實該哭」。