女星元元（吳婕安），擁有甜美臉孔及魔鬼身材，加上傻大姐個性，被網友封為「呆萌女神」，人氣極高的她instagram擁有97萬粉絲追蹤，近來推出睽違2年的寫真集，銷量更是開出紅盤，她日前曬出海邊遊玩的照片，還加碼寫真集花絮影片，短短在IG限動放15秒影片只見傲人上圍狂震，讓所有人看得目不轉睛。

元元曬出去海邊遊玩的照片，只見她身穿藍色碎花洋裝，回眸望向鏡頭擺出甜美笑容，立刻電暈一票粉絲，其中一張照片她身體微向前傾，露出傲人好身材，只見胸前一對渾圓車頭燈一覽無遺，幾乎要直接溢出，一條深邃事業線更是深不見底，讓人看得血脈賁張。

此外，元元加碼曬出寫真集花絮影片，只見標題寫著「尺度最大的寫真幕後花絮，被浪打到泳衣掉下來」，讓人充滿無限遐想，影片中她穿著粉色兩截式泳裝，並隨著音樂起舞，甜美模樣加上頻頻對著鏡頭比出愛心，讓一票粉絲直呼又戀愛了，一對傲人上圍更是隨著節奏晃動，視覺效果相當震撼，接著不忘擺出各種撫媚撩人的性感POSE，讓大批粉絲看了集體暴動。

對此，網友紛紛留言：「太甜太美太可愛啦」、「最可愛的公主」、「這笑容無法抵抗」、「有你就是一種美好」、「男友視角」、「前凸後翹，女神94不一樣」、「融化了那個笑容」、「可愛跟性感都在一個人的身上，就是讓人離不開眼睛」。