據公開資訊觀測站資料，晶圓代工大廠力積電13位高層在5、6月出脫超過1100張持股，引起市場熱議，儘管力積電澄清，主管出脫持股全都用於繳稅，但此事仍引起網友們熱烈討論，許多人哀號，「完了，高層都跑光了」、「丸子（完了）難怪股價開崩。」

工商時報報導，力積電高層賣股引起討論，公司說明，用途都是用來繳稅，對於外界傳言是因為今年下半年產能鬆動才賣股的說法並不正確也非事實。事實上，由於去年半導體業大賺，公司發放員工分紅或酬勞大增，代表員工要繳的所得稅也變多，因此各公司中高階主管賣股繳稅將成常態。

儘管力積電出面澄清，但半導體業未來景氣不明，且晶圓代工供過於求傳聞不斷，高階主管又大動作賣股，此事仍引起PTT網友們熱烈討論。

許多網友都認為高層接連賣股不是好訊號，「賣上千張，太狠了」、「上千張不少了」、「完了，芭比Q了」、「高層都溜了，散戶還衝進去就太傻了」、「台GG主管買小GG主管賣，這樣很明顯了」、「應該是二月配的股票，沒剛上市就倒光不錯了。」

不過也有人緩頰，「員工看壞公司不能賣股？民主國家？」、「用來避稅吧，有錢人跟你想的不一樣」、「可能繳稅＋入袋為安都有可能吧」、「為啥高層不能賣股票，好奇怪的想法。」

力機電昨（19日）收在39.25元，下跌0.8元。今年以來股價已經從高點71.20元重挫超過44%，逼近腰斬。