女星嚴正嵐過去曾以創作女歌手身分出道，還是「南拳媽媽」的第4代成員，退團後她則跨足電視圈，並在2017年於電視劇《花甲男孩轉大人》中嶄露頭角，獲得大眾矚目。而今年5月才宣布與交往5年的吉他手男友伍晴川登記結婚的她，也火速在5月20日宣布當媽，並在昨（18）日晚間她分享當媽2個月的心得，大嘆自己小看了當母親的這個角色，掀起網友熱烈討論。

嚴正嵐在昨日晚間於社群平台上發文，表示「看到一篇文章寫著很少媽媽會願意承認『當媽媽的寂寞』，要我來描述這兩個月當媽媽的心得，我也只會告訴大家：當媽媽是我做過最累也最甜蜜的工作」接著表示自己尚未懷孕還在當演員時，曾經歷過不少挑戰與筋疲力竭的事情，也曾經因拍戲受過傷，所以一直以來她都覺得「當媽媽是會有多累？」以為在家的人才是相較之下輕鬆的。

但生了小孩嚴正嵐才發現，「要當一個好媽媽真的是“非常”不輕鬆， 而且還to be continued……」，透露當媽媽的寂寞在於沒有掌聲、以往工作時的頭腦全都用不上，而每一個在當媽媽時覺得自己達到的成就，變成了「聽懂孩子的哭聲後幫他解決問題的快樂」、「幫孩子橋到一個最舒服的入眠姿勢」等等，這些說出來在別人眼中的應該，其實都是累積出來的「好不容易」。

嚴正嵐這幾日回到娘家看到母親對兒孫的疼愛，也發自內心的感嘆「自己當母親時的快樂和寂寞老母都懂，便也更懂的要珍惜與長輩相處的時光」，最後她也不忘詢問網友「所以……到底該不該請保姆呢！？」吸引演藝圈好友及粉絲們紛紛留言「當媽媽是最甜蜜的負擔, 也是全天下最平常的一件事, 也就是這平常, 我們成就了自己人生中最偉大的事業。終究有一天, 你會因為兒子感到驕傲。可以請保姆, 但孩子一定要親自陪伴, 你的付出絕對值得」、「請保母才有機會稍稍的解決當媽媽的寂寞」、「同樣是新手媽媽的我，看到眼眶泛淚，當媽媽後才發現有多麼不容易，那個可愛爆擊的時刻，真的再辛苦都值得」。