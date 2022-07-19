7日，英相強生確定請辭首相一職，然而在強生黯然卸任後，也意外牽動ARM是否還會在英國上市。據悉，日本軟銀正在思考，還要不要讓這家矽智財大廠日後至倫敦掛牌。

軟銀老闆孫正義一再地表示，基於籌資管道以及投資環境等諸多考量，ARM主要IPO(股票初次公開交易)地點還是以美國紐約為主。但6月時情況卻有些改變，孫正義當時改口說倫敦也是個選項，外界臆測應該是受到政治因素影響。

7月初，在多達50多位內閣官員集體請辭後，強生政府可謂一夕之間瓦解。當然，與軟銀磋商ARM至倫敦上市一事，也隨著負責的官員多位離職而暫時停擺。同時，孫正義也可鬆口氣，多些時間思考ARM到英國交易一事。

不過，這也不是說ARM以後就不會在倫敦掛牌，只是英國現在還沒新的對口單位，可讓ARM這件事繼續商議下去。ARM在英國發跡，若沒有在英國上市，只有在美國IPO的話，業界認為其實這會讓英國很掛不住面子。

2016年，軟銀收購總部位於劍橋的ARM，在被用320億美元買走之前，是英國重點科技公司之一。目前，ARM有很多業務還是留在英國沒出走海外。ARM的半導體產品多樣化，從智慧手機到超級電腦都看的到。最重要的是，ARM的IPO規模預估上看5500億美元。

孫正義日前也計劃，最晚在2023年3月底的本財年結束前，可望安排ARM在紐約那斯達克上市。同時，自己也會保留ARM多數持股。但ARM是否可讓上個財年暴虧的軟銀翻身，現在都還是未定數。

由於從2022年開始，全球科技類股就一直跌跌不休，費城半導體指數迄今已下修近3分之1。另外，英國金融時報日前報導，軟銀早已停止在倫敦交易的相關作業。不過，軟銀並沒有最新回應。