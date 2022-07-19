新台幣開盤貶3.6分 為29.95元 09:382022/07/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣持續走貶。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.95元開盤，貶3.6分。 新台幣兌美元開盤交易區間為29.95元至29.982元。1110719 《匯市》台股回檔 新台幣開盤貶值3.6分 《台北股市》加權股價指數周漲約0.6% 上市股票總市值達45.41兆元 《半導體》力積電Q2、H1營運齊創高 上半年每股賺3.8元 #29 #開盤 #95元 #6分 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電擬發行139億元綠色債券 每張面額一千萬 20:292022/07/18 財經 矽力-KY分拆後新股上市 開盤重挫跌停 10:522022/07/13 財經 《電子零件》欣興開盤秒填息 H2營收續拚季季高 10:412022/07/15 財經 通膨恐慌持續！美股開盤3大指數重挫 道瓊暴跌逾500點 21:382022/07/14 財經 台開董事會通過私募案公告延遲 遭證交所開罰5萬 20:552022/07/18 財經 林智堅被揭有29位小編 竹市府「這樣回」他看完快昏倒吐6字 13:182022/07/17 政治 單車騎士遭撞死賠償談不攏 竟是家屬擲筊開價2000萬 13:212022/07/14 社會 外線熄火 中華男籃不敵南韓 04:102022/07/15 運動天地 貪男A走拾獲皮夾2萬現金 失主報案喊「有10萬」慘了 15:082022/07/14 社會 《美股掃瞄》不「蘋」靜 美股殺尾盤(2-1) 09:282022/07/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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