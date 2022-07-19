大陸前商務部副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國接受澎湃新聞採訪時表示，對於今年實現5.5％目標較樂觀且充滿信心。他認為，第三季可以實現7.5％的經濟增速，第四季發力衝刺可達8％-8.5％，全年經濟增速可以實現5.5％，甚至有望實現6％的經濟增長。同時，魏建國指出，預計下半年大陸進口將強勢增長，並超過出口增速，建議一定要抓住全球製造、技術、資本、人才向東轉移的契機，充分借助全球經濟格局的變化來加速發展。

魏建國表示，對於當前經濟形勢的判斷，他認為壓力將很快見底，拐點也將出現，最困難的時期將很快過去。對今年實現5.5％目標樂觀看待且充滿信心，甚至有望實現6％的經濟增長。他認為，未來第三季經濟增長可能會到7.5％，而第四季會有一個發力衝刺，可能會達到8％-8.5％。有些觀點認為今年可能難完成5.5％的預定目標，他認為這些預測悲觀了一些，要結合中國國情以及中國疫情防控的優勢來預測未來。

魏建國指出，理由有四點。首先，所謂「三重壓力」將很快見底。去年大陸中央經濟工作會議提出全國經濟面臨「需求收縮，供給衝擊，預期轉弱」這三重壓力，影響在上半年已經充分顯現。特別是疫情對第二季的影響，成為經濟下行的主原。他認為主要經濟指標已逐漸回升，尤其是進出口貿易，三重壓力將很快見底，拐點將會出現。

第二，大陸抗擊疫情的成功優勢將在下半年顯現。面對新冠肺炎疫情，大陸政府採取「以人為主，以生命為主」的抗疫方針，保住經濟發展中最根本的要素，也就是勞動力。當前疫情防控成功優勢的能量尚未全部釋放，因此，下半年還有很大的提升空間。全國產業鏈、供應鏈雖有暫緩，但從沒有停止，經濟大盤沒有傷筋動骨，下半年經濟將繳出優異的成績單。

第三，大陸政府前期穩增長等一系列政策的疊加效應將在下半年充分顯現。大陸推出一系列旨在穩外貿、穩外資、穩市場、穩就業的政策措施，包括貨幣政策，稅收政策，金融政策等，當前這些政策的疊加效應還沒有全部充分釋放出來。下一步，隨著政策逐步落地，其本身和疊加效應將不斷釋放。很多上半年遭受疫情嚴重衝擊的省分和城市，目前經濟已快速恢復，並出現很多積極因素，第三、四季的向好局面馬上就會到來。

最後，今年下半年將召開二十大，大陸將會以高品質的經濟發展、高水準的對外開放來迎接。他相信，政府將推出一系列包括吸引外資、保護智慧財產權、建立統一大市場、推動消費恢復等政策措施，進一步加大改革開放力度，釋放制度優勢。

對於是否需要新的政策支援，魏建國指出，當前的疫情防控還面臨不確定性，且推出政策不應該只為了應對短期、當下的問題，也要有前瞻性、長期的準備，為今後發展打下基礎。他認為，政策發力要長短結合、遠近結合，市場與行政結合，既要尊重市場規律，又要發揮好政府的作用。

因此，魏建國說，下一步要下好三步棋。第一，盡快恢復消費。當前大陸要在控制疫情、全社會動態清零的基礎上，大力促進消費，這也是支援中小微企業的最有力的措施。當前消費依然是拉動國民經濟增長的主要動力，特別是對於GDP增長，同時它也會起到保就業的作用。還需要政府推出政策，開闢消費場所。

第二，要盡快實現全國統一大市場，目標是投入少、產出大、高效率地實現高品質發展。在這方面，長三角要做建設全國統一大市場做火車頭，要在探索人員和貨物流通方面， 要在統一大市場評價提升方面為全國其他地區提供可複製、可推廣、可持續的經驗，要形成法律和規則。長三角要發揮自身優勢，帶動自身消費與全國統一大市場的消費。全國十大消費城市，六座在長三角，它們就相當於人體的器官，器官自身運轉良好，相互之間有效銜接迴圈，就構成了整體的加速發力。

第三，越是在當下面臨壓力的情況下，越要加大高水準對外開放的力度。當前全球產業鏈供應鏈受到一定衝擊，俄烏衝突等因素導致能源、糧食價格上漲，這使得很多外商把資金、技術、人才向東轉移，向大陸轉移。這時候，除了東南沿海城市，中西部也要努力成為吸引外資的重要力量。也就是說，中西部地區高水準對外開放的過程會迎來新一輪引資高潮。大陸中西部地區具有培養跨境電商中小企業的潛力，他們逐漸走向國際舞臺。很多外商看好大陸跨境電商發展的未來，也會加大對中西部地區的投資。