澎湃新聞19 日報導，美國國債遭受日本、中國兩大「債主」持續減持。據美國財政部美東時間18日公布的國際資本流動報告（TIC），5月，日本所持美國國債環比4月減少57億美元至1.2128兆美元。雖然目前日本仍是美債持倉最高的國家，但已連續3個月減持。

對美債持倉僅次於日本的中國大陸5月所持美債環比減少226億美元至9808億美元，連續6個月下降，為2010年5月以來首次持倉不足1兆美元。數據顯示，中國在2010年5月持有的國債餘額為8437億美元。

日本、中國減持美債或和美國當前通膨高漲密切相關，市場擔憂美聯準加息將更為激進。最新的宏觀數據顯示，美國6月CPI再度爆表。7月13日，美國勞工統計局發布的數據顯示，美國6月CPI同比增長9.1％，高於市場預期的8.8％，增幅創1981年11月以來最高，前值為8.6％；6月CPI環比上漲1.3％，為2005年以來最大漲幅。

在通膨居高不退的背景下，美聯準加息或將更為激進。據《華爾街日報》報導，美聯準官員已經暗示，可能在本月稍晚連續第二次加息0.75個百分點，以積極行動遏制高通膨。一些官員指出，在他們以歷史性的快節奏加息時，有跡象表明經濟活動正在走軟。「過度加息非我們所願。各位，75個基點的加息幅度是非常大的。」美聯準理事克里斯多夫·沃勒(Christopher Waller)上周四在愛達荷州維克多的一次會議上說，「不能說，『因為你沒有加息100個基點，你就沒有履行職責』。」

在上周之前，美聯準官員曾暗示他們傾向於本月加息75個基點。然而，上周三發布的數據顯示美國通膨依然熱得發燙，之後他們暗示會考慮加息整整100個基點。

據美媒報導，前美聯準負責金融監管的副主席Quarles表示，美聯準本該在縮減購債完成前就開始加息，以避免在抗擊通膨方面落後。他表示，美聯準官員通常傾向於在加息前停止資產購買以避免發出的訊號令人迷惑。但去年秋季，美聯準官員應該破例開始加息。一旦通膨更廣泛、勞動力市場更趨緊，美聯準就應該開始行動了。