農曆7月又稱作是鬼月，今年國曆7月29日鬼門開，不少人開始在意家中是否「乾淨」。英國一位靈異專家基齊托分享11個簡單判別家中有沒有鬼的辦法，包括家中成員的生理與心理狀態、大量昆蟲突然跑到家裡、聞到奇特的味道，或是寵物莫名對著一個地方吠叫，都可能是有靈體入侵家裡的徵兆。

根據外媒《每日星報》報導，英國一位靈異專家基齊托（Kizito Joseph）日前在臉書發文分享11種發現家裡有鬼的方法。包括觀察家中成員的生活狀態，看看是不是有人經常在生病，或是會突然情緒暴躁、與人發生口角，又或者是有沒有人的事業突然失敗、家庭成員連續死亡，這4點要特別注意。

基齊托也說，如果開始會在家裡聞到奇怪的味道，或是在家發現大量的昆蟲或是動物，像是螞蟻、蚊子、蛇及黑色的鳥等等，也有可能是家中有鬼的徵兆。另外，若家裡有養寵物，也可以透過寵物的行為表現看出端倪。如果寵物突然變得神經兮兮，甚至會害怕的對某個地方狂叫，那就有可能是有不乾淨的東西在家中遊蕩。

基齊托表示，有些比較敏感的人，如果家中有鬼，可能會感覺氣氛不同以往有些詭異，甚至可能會接連做一些奇怪的惡夢；另外如果有家人在牆壁與地板上發現莫名的腳印也要特別小心。

基齊托指出，現在很多人會在家中裝監視器，觀察嬰幼兒或是寵物在家的狀態，但若在監看畫面的時候，發現有莫名的光影移動，或是物體自己突然移動，又或者是電器用品被打開或關掉，那恐是魔鬼試圖吸引你的注意力。

不少網友看了心驚驚，其中有一位網友分享自身經驗說，其實一般遇到這種狀況，可以直接去請牧師到家裡來處理，幫忙協助淨化家中。如此看來，中西方遇靈異現象的處理方式大同小異，可能會隨著宗教信仰不同，而略顯不同。但提醒民眾不要過度迷信，有些事情純屬巧合，不要自己嚇自己。

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