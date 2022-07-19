銀行股漲幅回吐，以及受蘋果下挫拖累，周一華爾街股市收低，道瓊指數尾盤加速走跌，將盤中356點的漲幅全數吐出。

在美國銀行和高盛公布財報後，標普金融股指數開盤大漲，惟漲勢無以為繼、終場仍然收黑。

蘋果盤中由升轉跌，收盤下跌逾2%，彭博社報導，蘋果計劃明年某些部門減緩人員招聘和支出增長，以應對潛在的經濟下滑。台積電ADR下跌2.4%。

★主要指數

道瓊指數跌215.65點或0.69%，收31,072.61點。

標普500指數跌32.31點或0.84%，收3,830.85點。

那斯達克指數跌92.37點或0.81%，收11,360.05點。

費城半導體指數跌14.20點或0.53%，收2,679.57點。

★消息

美國財政部長葉倫周一在訪問南韓時表示，美國政府希望在稀土、太陽能板與其他重要商品方面擺脫對中國的依賴，一旦北京政府對這些貨品實施出口限制，美方才能免於受到損害。葉倫並向南韓政府喊話，不要讓中國在主要材料供應方面佔有主導地位。

周一紐約期油漲破100美元大關，終場大漲5.13%，收在每桶102.6美元。倫敦布蘭特期油收漲5.05%，為每桶106.27美元。美元回落，以及聯準會將在7月會議升息75基點、而非100個基點的預期，為油價帶來提振。

根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，市場認為聯準會在下周政策會議升息100個基點的機率約為29%，較上周（機率達80%）大幅下滑。

聯準會升息100個基點的預期降溫，周一美國10年期公債殖利率走高，盤中一度升破3%大關，尾盤報2.9725%，仍高於上周五的2.93%。

美國各交易所成交量總計為106.3億股，少於過去20易日均量121.5億股。

★分析

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，當市值達2.4兆美元的蘋果公司翻轉時，一定會對主要指數造成顯著的影響，此事提醒人們，企業界正因為現在發生的事而陷入困境。蘋果的業績報告對整個市場都很重要，包括蘋果如何管理匯率、在中國的業務發展，以及隨著消費從商品轉向服務，蘋果將如何反應等。人們不會再每年都購買筆記型電腦，也不會每年都換手機。

花旗分析師Scott Chronert在最近出具的報告中表示，我們認為波動仍將劇烈，市場將隨著每項數據在衰退風險和軟著陸概率之間搖擺不定。

投銀Baird投資策略分析師Baird in Louisville表示，要保持上漲動能真的很困難，這就是熊市會發生的事。

高盛首席全球股市策略師Peter Oppenheimer表示，今年來股市大幅回落顯示投資人預期經濟將放緩，但尚未充分反映經濟嚴重衰退的情況。此外，通膨回落的速度尚不足以緩解聯準會和其他央行收緊政策的壓力。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，他認為聯準會將在7月會議升息75個基點，而非更加激進的升息1整個百分點，因為目前美國的通膨預期已有所緩解，以及汽油價格已經回落。

摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，根據預測模型，美國經濟陷入衰退的機率仍在升高，預估未來12個月陷入衰退的機率達36%，考量初領失業金人數攀升和職缺減少等警訊，該銀行不認為熊市已經結束。