★類股

標普500指數11大類股普遍下跌，僅能源股（漲1.96%）、原材料股（漲0.22%）和非必需消費類股（漲0.22%）收高。醫療保健類股跌2.15%，表現最疲弱，其次為公用事業股跌1.40%，通訊服務類股跌1.09%。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果跌2.06%，微軟跌0.96%，亞馬遜漲0.18%，Alphabet跌2.46%，特斯拉漲0.20%，Meta漲1.54%，網飛漲0.96%.92美元。

道瓊指數成分股方面，以高盛漲2.51%，表現最佳。默克藥廠（Merck&Co）跌2.76%、嬌生跌2.24%、蘋果跌2.06%，表現最疲弱。

主要晶片股方面，輝達漲2.15%，超微漲0.39%，英特爾漲0.23%，德州儀器跌0.54%，恩智浦跌1.26%，應用材料跌1.41%，美光跌1.76%，高通跌1.86%。

★焦點股

蘋果跌2.06%，收在147.07美元。彭博社援引消息人士報導，蘋果某些部門明年不會增加員工人數或將遇缺不補。蘋果在過去幾次的逆境中都盡量不凍結人事或裁員，因此這項消息格外引人關注。

谷歌母公司Alphabet在1股拆為20股後首日交易，終場收跌2.46%，盤中一度上漲1.7%。

高盛（Goldman Sachs）收漲2.5%，強勁的固定收益業務帶來支撐，該銀行第二季獲利僅下滑48%，表現優於市場預期。總體淨營收年減22.9%，為118.64億元，亦優於市場預期的106.7億元。經調整後每股盈餘為7.73美元，超出市場預期。

美國銀行收盤微跌0.03%，盤中一度漲3.5%，該公司第二季財報喜憂參半，淨利年減33.82%，為59.32億美元．每股盈餘為0.73美元，不及市場預期的0.75美元。淨利息營收年增21.61%，為124.44億元，表現亮眼。投銀事業營收較去年同期大減47%，為11億美元。消費銀行業務營收年增12%，為91億美元。

波音微跌0.01%，收在147.72美元，盤中一度上揚5.55%。法恩堡航空展（Farnborough Airshow）周一開幕，如先前媒體報導，達美航空（Delta Air Lines）宣布採購100架波音737 MAX 10客機，訂單價值達135億美元。全日空（ANA）亦下單採購20架較小型的MAX 8客機以及兩架777-8貨機。

區塊鏈概念股齊揚，Marathon Patent Group飆漲21.39%、Coinbase漲9.07%、Riot blockchain漲11.85%。比特幣價格反彈，收復2.2萬美元大關，為6月8日來首見。

★台股ADR

台積電ADR跌2.39%，收83.58美元，換算台股價格為500.04元。

聯電ADR持平，收6.70美元，換算台股價格為40.08元。

日月光ADR漲0.93%，收5.40美元，換算台股價格為80.77元。

中華電信ADR跌0.83%，收40.81美元，換算台股價格為122.08元。