國安基金進場護盤令台股小幅反彈，但外資熱錢賣超台股後積極匯出，歐洲因能源危機面臨經濟衰退風險，歐元貶至20年低，BOJ重申寬鬆貨幣政策立場令日圓貶至24年低，台幣隨非美貨幣承壓。今早台北外匯經紀公司一開盤就貶值3.6分，以29.95開盤，台股則在開盤後一度跌逾百點，回測「一萬四千六百點」。

美國公布的6月CPI揚升至9.1%的40年高，激勵國際美元升破109關卡，上周五（7/15）台幣盤中最深貶至29.965元的 2020年6月以來低。台幣週線收黑0.55%，以29.946收盤，連7週收黑。而本周一，新台幣匯價在台股回穩下，以29.914元收盤，升值3.2分。

匯銀分析，美國經濟數據表現正面，Fed加速緊縮貨幣政策預期激勵國際美元高檔震盪。受到通膨高漲、供應鏈瓶頸等因素導致全球經濟下行風險升溫，市場擔憂俄羅斯關閉北溪一號管線導致歐洲進入能源配給狀態，恐進一步壓抑歐元走勢，加上美股財報、業績或面臨下調風險，市場風險胃納不佳，預期外資熱錢賣超台股後持續匯出，台幣隨非美貨幣承壓，後市偏空震盪。

此外，隨著歐元貶值加劇通膨壓力，大幅升息的可能性在增加。貨幣市場目前定價歐洲央行9月底前累計升息幅度將超過90個基點。歐元現面臨諸多不利因素，「北溪1號」天然氣管道定期維護後能否按計劃啟動也備受關注，如果維護時間延長或者永久停止輸氣將加劇歐洲能源危機。