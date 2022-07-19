歐股周一收漲，然而從盤中高點略微滑落；盤中有新聞報導指稱，俄羅斯天然氣工業(Gazprom)稱對歐洲國家天然氣供應會遭遇到不可抗拒因素，引發市場對歐洲能源吃緊的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.85點或0.93%，為417.63點，盤中一度上漲1.5%，觸及近三周新高。

德國DAX指數收盤仍漲0.74%，為12959點，從盤中的高1.5%稍微回落。

路透看到的一封信件指出，俄羅斯天然氣工業稱由於無法控制的特殊情況，將無法保證天然氣的供應。而來自貿易商的人士指出，該信件指的供應，是指北溪一號天然氣管線的供應。

北溪一號目前進入年度維修期，預計7月21日結束維修，恢復供應。投資人擔心俄羅斯會延長維修期，導致歐洲天然氣供應緊縮，並迫使天然氣價格在更長時間維持在高價。

周一稍早時候市場情緒樂觀，主要是對聯準會升息4碼的擔憂有所減緩，以及中國在新冠疫情爆發之際，有望新推出刺激措施。

礦業股上漲3%，領漲最多，其次是油氣股和銀行股，分別上漲2.8%和2.1%。

目前市場焦點還是在周四歐洲央行的會議，預計從下周開始升息25個基點，為自2011年來首次升息。

目前由於對中國經濟成長趨緩的擔憂、各國央行收緊貨幣的動作、以及烏克蘭戰爭的影響，降低了市場風險偏好，Stoxx 600指數今年以來已經下跌14.4%。

周一有許多公司因財報公布而出現走勢變動。芬蘭的北歐銀行(Nordea)升6.1%，該行因貸款利息上升，第二季營業利益揚升。

送餐公司Just Eat Takeaway以及德國的Delivery Hero分別上漲8.4%和8%；此前英國的同業Deliveroo宣稱，獲利率將維持在1.8%不變，激勵了同業公司股價。