前台北市長郝龍斌開砲台北市長柯文哲，郝龍斌指出，柯文哲是一位沒有政績的市長，在任期最後半年，還號稱「最會還債」，但柯文哲實際只有2015年還最多債，「用的是我任內編列的預算，連任以後就沒有再還。」

郝龍斌還批評，柯文哲為了保送「指定接班人」，原本取消的重陽敬老津貼也「政策髮夾彎」決定恢復發放；台北上海雙城論壇，本該是定期舉辦的兩岸城市交流平台，如今卻充滿選舉考量與算計，八月底的城博會，更可預期是一場華而不實的煙火秀，藉以移轉市政建設停擺的各種疑慮與目光。

郝龍斌說，柯文哲當年挾著「柯P新政」及「台北重開機」口號，入主北市府，一上任就敲鑼打鼓打著不存在的五大弊案、號稱立即改善內湖交通，並且陸續取消重陽節敬老津貼、Ubike前半小時免費、路邊停車格免費等「市民小確幸」。整座城市瀰漫著「『柯』政猛於虎」氛圍。

郝龍斌感慨，八年之後，當初的五大弊案變成五大案；一顆大巨蛋拖了七年半還無法開張；柯P新政，多數跳票；內湖交通依舊混亂。當年柯文哲的大刀闊斧，經過時間驗證，都只是為了展現魄力的盲目作為，「宣示大於實質」。

他痛批柯市府執政八年，柯市長矇騙、唬爛八年，更讓人痛心的是，整個台北市也空轉八年。柯政猛於虎，變成柯政「矇」與「唬」！