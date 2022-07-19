文／陳羿郿

「什麼東西漲價漲得沒天理？」國際原物料價格連年飆漲，許多店家、商品不堪負荷也難逃漲價命運，近日《網路溫度計》也報導，有「國民飲料」之稱的生活泡沫綠茶、紅茶悄悄換包裝，雖然多了容量30c.c.，售價卻從10元漲到12元。還有哪些東西價格漲幅最令大眾有感？

一名網友分享，自己到便利商店買康寶濃湯料理包時，結帳發現一包90元，「我把蓋起來的價格卡翻過來看，原本1包50是怎樣？」，店員也告訴原PO，「連西莎、口香糖、可樂都漲了他們也很無奈，每天都被客人砲轟」。讓原PO好奇詢問「什麼東西漲價漲得沒天理？」。

房價、手搖、雞排被點名

貼文一出，網友紛紛點名「房價」、「手搖」、「雞排真的變超貴...」、「我愛喝的柳橙汁從179漲到230幹，還是一瞬間」、「雞蛋4元到6元33%，而且好像變小顆，便宜的蛋白質漲成這樣」、「房價」、「上禮拜吃了一個士林雞排90...」、「早餐店加蛋加15」。

統整網友意見，有超過20位提到「房價」、12人提到「雞排」，「手搖」、「雞蛋」的漲幅也令網友相當有感。

「漲價有感」關鍵字：房價、飲料、薪水

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/01/19～2022/07/17）指出，「漲價有感」的關鍵字分別有，房價、飲料、衛生紙、雞蛋、便當等，其中，薪水也是熱門關鍵字之一，大家則是在討論薪水的增幅永遠趕不上飛漲的物價。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月19日至2022年07月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『漲價有感』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。