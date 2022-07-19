居住區域對生活型態影響甚大，對於時常搬家的租屋族來說，對於環境變化可能更敏感，例如近來就有人上網發文，認為台北市的老公寓住起來髒亂擁擠，不解問道：「住台北老公寓有啥生活品質可言？」

住台北老公寓「難有生活品質」？

近日有網友在ptt上發文，表示台北市的房子有許多都屬於集合式老公寓，除了擁擠、沒有電梯，還遇到有其他住戶會破壞公設、製造髒亂，令人「住起來很痛苦」，從價格來看，老屋的價格其實買得起其他縣市像是新竹、高雄的新公寓，因此不明白住台北生活品質好在哪裡？

貼文一出，引起不少網友回響，認為老式公寓「各種違建」、「樓梯窄、家具難搬」、「有人會在樓梯間燒金紙」、「要是失火一定逃不掉」，而且鐵窗破壞市容「街景真的很糟」，有人更直言：「住台北就是活著而已，難有生活品質」、「住的不是品質，是內心優越」、「買了北漂族會打工幫你養」等等。

老公寓難以取代的優勢

不過，仍有人樂觀看待，指出其實住老公寓還是有好處，正因為這些房子「公設比低不吃坪數」、管理費也低，不會多付辛酸錢，而且整個台北「就是你的公設」，交通便利、娛樂多，「可以看各種展覽和演唱會」，從生活機能的角度看很吃香，而且也不是老公寓就難住，有人舉民生社區為例，房子雖老，但「生活品質和居民素質好」住起來還是很舒服。

另外，也有北漂族在貼文下吐露心聲：「說實話就是因為工作」、「其他地方找不到工作餬口」、「如果薪資一樣誰不想離開」。

老公寓重交通、周邊機能

利用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年內討論台北老公寓的熱門關鍵字，可以看見「通勤」、「方便」、「捷運」、「機能」等關鍵字上榜，顯示和工作通勤相關的需求確實影響了居住選擇，另外「便宜」、「投資」等關鍵字也可看出與之相應的出租市場也同樣發展蓬勃。

Image Source：《DailyView網路溫度計》

▲「台北老公寓」近一年熱門關鍵字

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