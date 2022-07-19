隨著社群平台的興起，越來越多網紅靠著亮麗外表與火辣身材在網路上爆紅，而來自南韓的一名Twitch遊戲女直播主「愛麗絲」（Alice），便是以美艷外表與凹凸有致的身材曲線而聞名，IG吸引超過18萬人追蹤。而近日前往新加坡旅遊的她，一如往常的穿著清涼的服裝邊觀光邊與網友聊天，沒想到卻突然遭到一名大媽恐嚇「你想被人性侵嗎？」讓她及當下觀看直播的網友全傻眼。

根據外國媒體《World of Buzz》報導，愛麗絲是位知名的遊戲直播主，加上她經常在網路上分享私底下的火辣穿搭，大秀好身材使她在網路上擁有眾多粉絲追隨。而近日前往新加坡旅遊的她，在旅遊時同樣會開啟視訊直播與粉絲互動分享當地美食及美景，不過當她進到一處商場時，卻出現一名新加坡大媽突然靠近她，一開口就表示「你衣服不要這樣穿」，愛麗絲當下聽到時還一臉茫然，接著大媽表示「雖然新加坡很安全，但是你不想被印度人或孟加拉人性侵吧？」接著大媽就轉頭離去，留下驚恐的愛麗絲睜大雙眼，一臉不可思議的看向鏡頭。

而正在看著直播的網友看到此幕也相當驚訝，有些人認為穿衣是個人自由，這位大媽不是太保守就是管太多，也有部分網友認為大媽說的是實話，因為在一些治安不好的地區，「穿著保守」確實可以保護自己，因此她是出於好意才會出面提醒，意外引起熱議。