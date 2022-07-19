新型冠狀病毒疫情期間風行的在家工作模式，成了科技業徵才的有利條件之一。當勞動力不受企業總部地點束縛，專家發現，舊金山和聖荷西等科技城因人口外移而出現「甜甜圈效應」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現後，矽谷居民幾乎都會聽到身邊有人離開舊金山灣區。芝加哥聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Chicago）一份新報告證實了這波出走潮有多熱，疫情期間全美人口外移的排名，伊利諾州第一、加州第二。

加州「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，疫情爆發兩年多來，加州大型城市不斷發生人口外流，矽谷聖荷西（San Jose）的人口自2013年來第一次滑落百萬人以下；過去兩年舊金山減少3%居民，洛杉磯也看到人口穩定下降的趨勢。

專家表示，大城市的居民持續出走，最終會對房地產市場、人口結構和企業格局帶來巨大的影響。

加州人口外移並非新鮮事。房地產經紀公司Redfin首席經濟學家費維勒（Daryl Fairweather）表示，人才加速出走是疫情的副產品，拜就業市場的靈活度提高，勞動力可以分散全美各地。

大型科技公司如甲骨文（Oracle）和電動車大廠特斯拉（Tesla）把總部搬離加州成為頭條新聞，不過更大的改變是「人們如何工作、以及在哪裡工作」。

總部在舊金山的社群媒體推特（Twitter）今年3月宣布，5000多名員工擁有「永遠」全時在家工作的選項，這與多數專家的預測相同，也就是遠端工作模式將會繼續存在。

矽谷等地區的科技勞動力最容易受到遠端工作模式的影響。史丹佛大學經濟學教授布倫（Nick Bloom）和拉曼尼（Arjun Ramani）的報告指出，科技業員工的搬遷驅動「甜甜圈效應」，掏空了包括舊金山和聖荷西等許多重要城市。

根據報導，「甜甜圈效應」是指人們從市中心搬往郊區或其他地方，都市人口減少，像甜甜圈中間空了一圈。

「甜甜圈周邊」指的是圍繞著城市的郊區和大都會周邊的小城市，現在這些地方住著一半時間進辦公室、一半時間在家的複合式工作（hybrid）上班族，以及全時在家的工作者。拉曼尼說，科技公司雇人時，在家工作是一項競爭優勢。

「工作在哪裡、家就在哪裡」的觀念已經改變。報導分析，當員工不受公司總部地點的束縛時，政府官員要用新方法，解決從公共安全、污染到遊民問題等挑戰，全面提升生活品質才能吸引人們定居。