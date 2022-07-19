美國聯準會（Fed）一連串升息舉動推升美元走強，美元指數今年來已強升約13%至20年高點，可能創下1997年來最佳的全年表現，美國財經媒體指出，直到聯準會升息到頂前，美元難擋強勁走勢，值得注意的是，美元強勢將使全球經濟與金融市場陷入「厄運循環」（doom loop）。

根據美國財經媒體報導，JST顧問公司創辦人涂瑞克（Jon Turek）表示，因為高通膨和大宗商品價格居高不下，美元強勢正形成規模前所未見「厄運循環」，他強調，此次厄運循環真正嚇人的地方在於，短期內看不到能發揮作用的工具，舉例像是歐元遭遇貶值，進一步導致製造業周期惡化。

國際貨幣基金（IMF）研究顯示，美元在全球貿易居主導地位，IMF警告，美元升值會導致全球金融情勢緊縮，進而使實體經濟投資受打擊，而美元走強通常會廣泛衝擊世界經濟，形成一個自我強化的負向反饋循環。

美國日前6月消費者物價（CPI）年增9.1%，創40多年來最大漲幅，市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）月底可能一口氣升息4碼，投資人持續買入美元，其他貨幣掀起新一輪競貶戰，繼歐元兌美元匯率上周一度觸及1：1平價，甚至跌破1美元水準後，新浪財經報導，英鎊最有可能跌到和美元平價，恐將改寫新歷史。過去英鎊兌美元最低點出現在1985年的1.05，期權市場目前推斷，年底前英鎊兌美元跌破1的機率為1比40。