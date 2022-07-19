全台最具代表性的七夕盛事「大稻埕情人煙火秀」7月30日將浪漫登場，樓高21層的台北晶華酒店面對大稻埕方向的視野格外開闊，當晚將推出「煙火派對」、「煙火包廂」、「煙火套房」、以及「煙火秘境」四款住房專案，今年更首次開放位於19樓的總統套房，邀請專案房客透過兩層樓高的落地窗景，直擊大稻埕河畔一年一度的璀璨煙火秀。

疫情趨緩，「2022大稻埕情人節」的主辦單位也順勢免除到場參加活動的人數限制，預估將為大稻埕帶進大量人潮，為了讓民眾擁有更優質的觀賞體驗，台北晶華酒店今年持續推出好評如潮的「大稻埕煙火假期」住房專案，並加入全新規劃的獨家私房秘境，讓房客不必人擠人就能將精彩的煙火秀盡收眼底。

晶華所擁有的獨家私房秘境指的就是位於19樓、正面面對大稻埕碼頭的「總統套房」，選擇「煙火秘境」專案的房客將入住大班行政樓層，晚間前往挑高五公尺的總套客廳，透過全景落地窗完美直擊燦爛花火。另一款「煙火套房」頂級版方案則是提供入住名人套房的房客，在房內品嘗「Love Bone美國帶骨菲力牛排」星級雙人饗宴，並以身旁大片落地窗外的極致煙火秀作為背景，與情人共度美景與美食共構的美好假期。

選擇「煙火派對」專案的房客可入住精緻客房，受邀參加頂樓泳池畔的煙火派對，在城市霓虹與歡樂樂聲中感受花火下的浪漫氛圍，而選擇「煙火包廂」的房客則是入住精緻套房，可於泳池畔旁的專屬「星空包廂」中，享用現切起司冷肉拼盤搭配玫瑰凍頂烏龍香檳茶，愜意地飽覽百萬煙火美景。位於頂樓池畔的「星空電影院」當晚也會加映「深夜情人場」電影，由好萊塢精彩大片為煙火夜畫上完美句點。