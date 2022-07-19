一對夫妻辛苦做試管嬰兒終於喜獲雙胞胎，卻被醫院告知孩子爸的血型絕對生不出這樣血型的女兒，讓人妻大傻眼，直呼這種八點檔連續劇的劇情竟出現在她身上，最後血型檢驗報告出爐，原來是孩子的爸搞錯自己的血型40年，讓飽受驚嚇的新手媽喊「為何有這樣的爸爸！」

禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽在臉書分享，之前為一對夫妻做試管嬰兒，結果人妻生下雙胞胎後突然跟她說，嬰兒室通知其中一個孩子跟他們夫妻倆的血型不合，請孩子的爸爸重驗血型，因為他只是口頭告知血型，「護理人員再三重申，我跟孩子爸爸的血型絕對生不出女兒的血型」。

人妻聽到這消息後一陣暈眩、開始胡思亂想，不懂植錯別人胚胎這種機率極低的烏龍，怎麼會發生在他們平凡人身上，更以急件處理老公驗血型的事，甚至和老公討論好，就算其中一個孩子不是他們的，也願意扶養她長大。

最終報告出爐，原來孩子的爸爸40年來都弄錯自己的血型，聽到結果讓人妻忍不住哭出來，「為什麼有這種爸爸，讓坐月子的媽媽，焦慮到奶出不來」，而陳菁徽得知真相後也終於鬆了一口氣回答，「我剛心臟停止了十秒。」

婦產科醫師蘇怡寧看完後留言，「這下好了，爺爺奶奶會不會吵起來。」其他網友也說道「本來以為是-你的孩子不是你的孩子，後來才發現-你的血型不是你的血型？」還有網友分享她生兒子的時候也發生過孩子爸爸搞錯血型的烏龍，醫師跟護理師都驚慌失措，還好後面確定是爸爸記錯血型了，「重點孩子明明就是跟爸爸一個模子印出來的」。