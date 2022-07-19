簡訊詐騙層出不窮，引發民眾恐慌。擁有台、美律師資格的國民黨立委李貴敏指出，7月4日到10日，全台電信網路詐騙案財損高達8億4700萬元。她點名警政署、NCC、法務部、調查局、國發會、金管會等6大單位不該毫無反應，更嗆，「難不成部會官員也跟著學校一起放暑假了嗎？」

李貴敏擁有中華民國暨美國加州律師資格，也曾任Baker&McKenzie法律事務所國際資深合夥律師，具高度法律專業。她昨（18）日在臉書發文表示，近期詐騙案猖獗到變本加厲，據刑事局公開數據，7月4日到10日這一周，全台光電信網路詐騙案件就有613件，財損更高達8億4700萬元，足以證明相關犯罪型態造成的衝擊何其嚴重。

李貴敏指出，不光是警政署需要破案、對管控網路有高度使命感的NCC、對查察犯罪負有重責大任的法務部和調查局、防範個資洩露的主責單位國發會、督導金融金構並防範金融犯罪的金管會，明明以上6個單位都有責任，怎麼對犯罪暴增如此無感、輕忽？難不成部會官員也跟著學校一起放暑假了嗎？

對此，李貴敏強調，網路發展快速，民眾使用手機的時間也持續激增；雖網路帶來生活上的便利，但也讓新型詐騙猖獗，也讓人防不勝防，呼籲警政署、NCC、法務部、調查局、國發會、金管會6大單位，「就別再睡了吧！」