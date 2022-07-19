台北市長選戰「三腳督」，資深媒體人蔡詩萍認為，民進黨雖然是最晚才徵召的一方，但宣布後包括起手式、整個黨的步調整齊有節奏，反觀國民黨台北市長參選人蔣萬安至今連人設都還沒定調，但已經沒有太多時間讓他「曖昧」了。

蔡詩萍昨（18）日在臉書表示，民進黨台北市長參選人陳時中是最晚投入選舉的人，但包括起手式與整個黨的步調齊一有節奏，連人設都有模有樣、令人驚豔，加上民進黨中央把年底選戰定調為政績的期中考，而非一貫的抗中保台，是個很大膽的決定，但也必須承認，民進黨真是會選舉，不是嗎？

蔡詩萍指出，國民黨至目前為止，仍欠缺一個號召選民在年底將票投給國民黨提名人的理由，「是『地方包圍中央』好邁向中央執政？是相信國民黨已脫胎換骨，可以取代民進黨？是國民黨已重返中間主流路線，不必懷疑它不愛台灣，於是，可以跟民進黨在『治理能力』上一決勝負？」

蔡詩萍認為，陳時中絕對有對最早表態的蔣萬安構成壓力，但蔣萬安自己的人設到底是要倒向深藍、呼應新中間路線或是革新保台（蔣經國）的延續？蔡詩萍說，蔣萬安沒有太多時間，在「人設」上曖昧了，民進黨、陳時中皆已對選戰定調，「接下來，大家會要看『蔣萬安定調』了！」