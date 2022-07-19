好萊塢歌手威肯（Weeknd）所製作的影集《THE IDOL》昨（17）晚釋出的首支預告中，有眼尖網友發現在短短幾個畫面中閃過一張熟悉的亞洲美麗臉孔，竟然是韓國當紅女團BLACKPINK的成員 Jennie，也成為粉絲們的熱議話題！

在短短1分多鐘的預告中，可以看見主角莉莉蘿絲戴普換上多套性感戲服，黑色鏤空巴西比基尼直接露出渾圓的胸型、或是華麗的桃紅色蕾絲連身吊帶上衣，勾勒出她凹凸有致的身材，到另一套「上下開深Ｖ」的鮮紅色絲質睡袍，看得出裡面甚麼都沒穿引人遐想，百變的造型搭上她特殊的氣場，令人期待精彩劇情。

莉莉蘿絲戴普造型多變，大秀玲瓏身材。(圖/The Weeknd Youtube)

莉莉蘿絲戴普造型百變，大秀好身材。(圖/The Weeknd Youtube)

有眼尖網友發現BLACKPINK Jennie也在其中，從曝光的片段看來，在夜店狂歡畫面中有她穿著裸色小可愛、熱褲為女主角伴舞，以及她站在莉莉蘿絲戴普旁穿的短版上衣和短褲，露出一大截纖腰與長腿，雖然出現只有幾秒，且飾演什麼角色尚未公開，不過看到偶像成為第一位韓國女團跨足歐美影集的歌手，粉絲仍相當興奮，紛紛表示支持。

Jennie 雖然只有出場幾秒，當相當令人驚艷。(圖/ the Weeknd Youtube)

《The Idol》由強尼戴普女兒「莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）」、知名饒舌西洋歌手威肯（The Weeknd）主演，講述新生代女偶像與夜店老闆之間的愛戀，除了愛情元素外，劇中也出現毒品、金錢與性交易等大尺度內容，甚至夜店老闆還有一個邪教領袖的祕密身分，大膽的題材令網友們期待正式播出。

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