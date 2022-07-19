過去三個月中，金價下跌了將近300美元/盎司，今早台股掛牌的2檔黃金ETF期元大S&P黃金(00635U)、期元大S&P黃金正2(00708L)，今早指數再創逾2年新低。瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘Dominic Schnider分析，今年金價將走低，這符合實際情況，只不過下跌的速度比預期要快。瑞銀認為，鑒於當前的價格水準，現在看多黃金還為時過早，並依然建議為現有持倉提供保護。預計2023才是投資黃金較佳的時機。

瑞銀將金價2022年9月底和2022年12月底的預測值下調至1600美元/盎司，此前分別在1800美元和1700美元；2023年6月底目標價將在1650美元/盎司。在未來3-6個月，美國實際利率持續上升、美元走強以及通膨消退將拖累金價下挫；接著金價將進行整理，並在隨後回升。

瑞銀對金價看法，應該會在2022下半年下滑及觸底，然後在2023上半年開始回升。從歷史上看，金價往往在經濟放緩的早期階段承壓，因為央行仍在或已經收緊政策，實際利率正在上升。這個情況將在政策利率下調時逆轉。瑞銀預計今年實際利率將進一步走升，特別是隨著通膨風險在2022年下半年消退。因此，可預期的是，黃金ETF將進一步出現平倉賣盤。建議在年底前對黃金長期頭寸的下行風險加以保護。然而，隨著美聯準會的立場轉鴿和美元回軟，預計2023年才是購買黃金的較佳時機。