大S今年3月宣布梅開二度嫁具俊曄後，前夫汪小菲一家的反應令外界好奇，汪小菲甚至曾發文直嗆：「我想要孩子，更不允許我不認識的人讓他們叫爸爸」，而大S最近被網友拍到和具俊曄上街約會，兩人雙手交纏，超級甜蜜，網友因此起底張蘭早在去年大汪宣布離婚前，就用一句話隔空暗嗆大S。

大S和汪小菲去年底正式宣布結束10年婚姻，後來汪小菲在微博回應自己不回台灣主因：「我想要孩子，更不允許我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離五次了，我現在回去是自取其辱。玥兒是我的肉，箖是我的兒子。」並強調自己沒喝酒，「我的孩子在台北，我已經很妥協了」。

網友挖出張蘭去年9月就暗諷大S。（圖／翻攝自會火微博）

而大汪離婚後，雖然張蘭曾表示自己的兒媳婦仍只有大S一個，但據《會火》報導，早在去年9月張蘭就在社群網站留下耐人尋味的一句話，說：「如果一個人一直快樂，那一定是裝的；一直不快樂那一定是自找的」，網友回應：「這句話是說給大S聽的吧」，而張蘭也按讚。

懶理外界紛紛擾擾，大S先前僅表示過去的事情已經過去，自己只專注當下的幸福，也珍惜過去的所有，甚至希望汪小菲能比她幸福。而近日周刊報導，直擊具俊曄回台北後，晚上和大S出門逛街，兩人等紅綠燈時，十指交扣牽的超緊，濃情蜜意閃瞎路人。