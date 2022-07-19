台南市南區新建路停車場為鹽埕地區公有空地活化為停車場的第1案，共可提供91個停車位。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府活化南區閒置土地利用闢建的第1案停車場「新建路停車場」，甫於6月29日完成，共可提供91個停車格位，提升民眾周邊活動的意願及便利性。市長黃偉哲除與地方民代共同主持完工啟用典禮，還強調將持續有效利用閒置公有土地。

黃偉哲表示，市府為讓地盡其利，不讓公有空地成為環境死角或治安問題，經與財政部國有財產署協商合作，將空間開放出來，闢建為廣受市民歡迎的路外停車場。3年來，全市已增設超過3萬多個停車位，無論觀光客、洽公民眾、周邊住戶，都能蒙受都市機能發展的便利。

交通局長王銘德也指出，新建路停車場位於新建路3巷路口處，總面積為0.85公頃，經評估周邊停車供需情況，初步先行利用3631平方公尺的土地，闢建含各2個無障礙、婦幼、綠能專用車位合計91個，未來還將視停車需求，持續滾動檢討評估增闢停車場計畫。

交通局表示，新建路停車場北為新興國中，東側是金華市場，西側緊鄰明和公園，南側臨近開發中的商8商業區，堪稱交通便利、生活機能完善，未來還將引進碳佐麻里等商業經營，周遭生活機能將更加活絡，停車需求也日益增加。

交通局還說，此案是南區鹽埕地區活化土地作為停車場的第1案，市府將秉持積極的態度，持續與財政部國有財產署協商合作，盤點利用國有閒置土地供闢建收費路外停車場，不但可活化土地使用、紓解區域停車問題，也能促進地方發展與改善市容環境。

交通局強調，此停車場即日起至7月31日開放免費試停，8月1日起將由委外業者導入智慧化停車管理服務，費率每小時20元；另外，針對經常性停車需求及設籍國宅里的民眾停車，也將提供優惠，據說目前已逾百人預約，估計屆時將採抽籤方式辦理。