消息面：

1.全美住宅建商協會（NAHB）公布，7月建商信心指數為55，較6月的67大幅回落，並創下2020年5月疫情爆發初期以來的新低水準，凸顯出通膨高漲、房貸利率不斷升高對房市造成的衝擊。該指數已連跌7個月，但仍高於盛衰分界線50，顯示營建業對景氣的看法仍傾向樂觀。

2.美國財政部長葉倫周一在訪問南韓時表示，美國政府希望在稀土、太陽能板與其他重要商品方面擺脫對中國的依賴，一旦北京政府對這些貨品實施出口限制，美方才能免於受到損害。葉倫並向南韓政府喊話，不要讓中國在主要材料供應方面佔有主導地位。

3.白宮經濟顧問Jared Bernstein接受媒體訪問時表示，本月油價可望繼續走跌，不只是因為原油價格已經下跌20%，也因為躉售價格也在下跌。根據美國汽車協會（AAA），周日美國汽油平均價格為每加侖4.53美元，較6月首次漲破每加侖5美元的新高紀錄顯著放緩。

4.根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，市場認為聯準會在下周政策會議升息100個基點的機率約為29%，較上周（機率達80%）大幅下滑。

5.聯準會升息100個基點的預期降溫，周一美國10年期公債殖利率走高，盤中一度升破3%大關，尾盤報2.9725%，仍高於上周五的2.93%。美國10年基債息與2年期債息的倒掛幅度一度擴大到17個基點，創下近20年來新高，顯示投資人預期美國經濟可能在不久後陷入衰退。

6.周一紐約期油收復100美元大關，終場大漲5.13%，收在每桶102.6美元。倫敦布蘭特期油收漲5.05%，為每桶106.27美元。美元回落，以及聯準會將在7月會議升息75基點、而非100個基點的預期，為油價帶來提振。此外，媒體報導俄羅斯國營天然氣公司Gazprom向部分歐洲客戶發出不可抗力通知以暫停天然氣供應，以及油價跌至近5個月低點後觸發技術性反彈，都對油價有利。分析師表示，紐約期油如能突破並站穩105美元關卡，則可望向上挑戰108美元，反之則可能下探94美元。

7.聯準會升息4碼的預期降溫，美元走弱，受此提振，周一紐約期金收漲0.39%，為每盎司1710.2美元，盤中一度上漲1.1%。上周金價一度跌破1700美元大關，創下去年8月以來新低。周一尾盤美元指數跌0.48%，報107.32。其他貴金屬方面，9月白銀漲0.25美元，為每盎司18.84美元。10月白金漲25.10美元，為每盎司856美元。9月鈀金漲19.70美元，為每盎司1849.10美元。