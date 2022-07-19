法國NOVUM DESIGN AWARD大獎近期公布得獎作品，2022台灣燈會一舉拿下燈光設計類金獎等6個獎項，高市府更獲選年度最佳燈光設計師；燈會至今共已有16項國際獎項入袋。

「2022台灣燈會在高雄」今年在各項國際大獎屢傳捷報，先前已累計獲9項國際大獎肯定，今天再收到法國NDA大獎（NOVUM DESIGN AWARD）消息，除了獲得4項燈光設計類金獎、1項燈光設計類銀獎，以及1項數位藝術與平面設計類銀獎，高雄市政府更獲選「年度最佳燈光設計師」，燈會至今共已囊括16項國際獎項。

燈會獲法國NDA大獎肯定作品包括「2022台灣燈會在高雄整體規劃」、「愛河灣主燈－光啟愛河灣」、「船愛－虛實光影歌仔音樂劇」、「聚光台灣．虎星高照－無人機展演」4項獲得燈光設計類金獎，「千手光劍：機械手臂光之展演」獲燈光設計類銀獎，「武營晚點名：島嶼記憶．光舟劇場」獲數位藝術與平面設計類銀獎。

高雄市長陳其邁今天透過新聞稿指出，法國NDA大獎是法國於2019年首度舉辦，對全球優秀設計者開放的嶄新競技舞台，依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格評分標準，向全世界徵集具有領先設計理念與卓越品質的作品。

陳其邁說，市府因燈會獲選「年度最佳燈光設計師」非常難得，團隊也感到十分振奮，城市大型活動的舉辦，不僅能夠創造城市聲量與創意能量，也能引領城市成為全球焦點，接下來迎接文博會與台灣設計展，更有系列精彩展覽活動，民眾可以拭目以待。

負責「2022台灣燈會在高雄」總策畫的高雄市副市長史哲表示，這場燈會不僅突破許多模式與慣例，也像是一場奇幻冒險，不斷挑戰極限，希望留給大家最難忘的光影城市記憶，法國NDA大獎的燈光設計類共有9個獎項中，台灣燈會在高雄有6個作品獲獎，市府還獲選年度設計師，真的很令人驕傲。

高市府資料指出，台灣燈會已有整體規劃、愛河灣主燈－光啟愛河灣、千手光劍：機械手臂光之展演、聚光台灣．虎星高照－無人機展演、船愛－虛實光影歌仔音樂劇、愛河智慧燈光控制系統改造、聚膠行動輕軌列車－微光流動等作品獲得美國繆思設計多個獎項肯定，新住民主題作品「脈動」也獲義大利設計大獎A' Design Award & Competition銅獎肯定。（編輯：陳仁華）1110719