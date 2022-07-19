南澳鄉是宜蘭面積第一大鄉鎮，也是唯二原鄉之一，境內有著豐富的自然資源與原鄉文化，其中被譽為「全台3大秘湯示範區」的碧侯溫泉昨（18日）正式開放，對此宜蘭縣長林姿妙今（19日）也在臉書喊話「一定要親自來南澳鄉認識碧候溫泉，體驗原鄉之美！」

林姿妙首先感謝原民會、縣議會、公所、部落「堅韌排除萬難齊心合力促使」，在地耆老獻上祝福的隆重儀式下，讓南澳鄉得天獨厚的資產「碧候溫泉」順利圓滿開園。她指出，「碧候溫泉」為碳酸氫納泉，透明無色無味，泉溫平均40~50度，為全台3大秘湯示範區之一，採露天風呂形式，除了泡湯外，更有地方農漁特產及文創品進駐販賣！

林姿妙也預告，未來會優先培養在地部落人才，「整合各單位能量協助部落訓練專業人力，希望藉由文化資產與溫泉觀光的連結，吸引國內外遊客來南澳觀光並促進當地觀光產業發展。「歡迎國內外所有好朋友，一定要親自來南澳鄉認識碧候溫泉，體驗原鄉之美」，在品嘗部落美食的同時，享受大自然山林美景。