全球新冠肺炎疫情未歇，Omicron又出現新的變異株BA.2. 75，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，Omicron BA.2. 75是二代變種病毒株，較目前在全球大流行的第一代變異株BA.4及BA.5，免疫逃脫性更高，更容易黏著細胞侵入體內，將取代其他變異株，成為日後主要感染高峰。

黃軒昨（18）日於個人臉書粉專指出，Omicron BA.1、BA.2、BA.3、BA.4及BA.5，都算第一代變種病毒，一般民眾的認知是病毒只會依照1到5的數字「乖乖變異」，但病毒也是會有回馬槍，最新的變種病毒BA.2. 75，是BA.2的突變進化，被稱為第二代變種，目前專家認為，這可能是成為首個二代變異成功的變種病毒。

黃軒根據以色列研究表示，BA.2.75比第一代BA.2多了16個突變點，其中8個新突變點，位在刺突蛋白基因區，代表現有的疫苗，可能難以辨識新的變異株。另外美國也發現， BA.2.75具有G446S和R493Q兩個關鍵突變點，會幫助病毒突破現有疫苗免疫系統辨識，免疫逃脫性更高，更容易黏著細胞侵入體內。

黃軒說，BA.5與BA.2.7兩者的刺突蛋白基因區，共有11處突變，但感染BA.5後體內所產生的免疫力，很可能無法預防再次感染BA.2.75，預估BA.2.75將取代BA.5成為新一波感染高峰的主流病毒。

黃軒認為，印度可能是BA.2.75的跳板，原因在於印度近日上傳的Omicron 病毒基因樣本中，BA.2.75從原本的5%迅速升到18%，世界衛生組織（WHO）也針對印度疫情狀況提出警告，BA.2.75開始肆虐，且有非常明顯的增長幅度，傳播速度比BA.2、BA.5還要更快，會取代其他的變種病毒。黃軒提醒，目前仍需要打滿疫苗和持續戴口罩，才是防疫的重點。