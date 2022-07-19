據《香港01》報導，5月14日下午，黃同學和李同學在清華大學天貓超市留言牆小桌上放了10面彩虹旗。黃同學與李同學分別在15日和17日收到處分決定書。微信公眾號「菠蘿共和國」18日發表文章《因放置10面彩虹旗，清華大學給予兩名學生處分》稱，當天，黃同學和李同學被要求約談，兩位同學都沒有同意。隨後兩位同學都被各自的輔導員威脅恐無法畢業，具體措辭為「可能影響你的畢業」、「關係到你是否還能在這個學校待下去」。

當晚，黃同學被輔導員不敲門闖進宿舍，被學工老師在宿舍樓下蹲守、強行約談。當晚12點半，李同學被輔導員和學工老師在宿舍樓下蹲守，並在沒有同意的情況下被闖進宿舍強行約談。6月30日，黃同學和李同學被下達了擬處分告知書。按照流程，兩位同學可以在5個工作日內提出陳述或申辯。於是兩位同學都向清華大學學生處提交了書面申辯，但沒有得到任何回覆。

7月15日，黃同學收到處分決定書。7月17日，李同學收到處分決定書。黃同學的處分是嚴重警告，李同學的處分是警告。這是因為黃同學的處分理由中除了放彩虹旗，還包括黃同學朋友圈和公眾號文章裡的言論。黃同學和李同學的書面申辯關於彩虹旗部份理由相同，認為處分不僅不成立，也不合理。

黃同學說，總之，我們兩人提交的書面申辯沒有起到什麼效果，除了移除了我的擬處分告知書中的「污辱」二字。我們既沒有獲得答覆，也無法參與決定我們處分的會議。這個處分不僅不成立，而且錯漏百出。今天我又捉到一個錯：處分決定上說我「於5月多次在微信朋友圈、公眾號等平台謾罵他人」，但我被取證的《學工人類學》是在六月發的。我五月只發過一條公眾號，是關於談戀愛的。

黃同學說，我想我已經充分領教清華學工系統有多傲慢和低能了。在這種情況下，再提出申訴還能有什麼意義？但我們仍然會繼續申訴，這不是因為我們對此抱有多大希望，而是為了更全面地揭露清華的本來面目。18年秋我入學清華，參加開學典禮，唱校歌的時候，我哭了。尤其是聽到「同仁一視，泱泱大風」這一句，因為我以為它是真的。

李同學說：對我的處分是很輕微的，半年後就會撤銷——在這裏，從內部發生的荒誕再度自我確證。正式程序很難羅織罪狀；雖然一開始這個系統使用恐嚇的手段，但我們所做之事空氣和流水的品質使得系統的如臨大敵和它最終能給出的判決之間的反差顯得尤為滑稽。我想這件事情對我而言是一種操演或練習，教導我如何捍衛自己和同伴的尊嚴，決不讓步。

有浙江網友「微博@日落大大盜」說：「看完文章，甚至剛轉發完就發現被審查了，再一次為自己所站立的土地感到很丟臉。這片土地不僅混淆黑白，還只有黑白。彩色是不被允許的，甚至在小鎮做題家們筆尖所向的最高學府，理應最多元包容的地方，也是這樣。我一直認為我腳踏小鎮的鄉土，可以在努力做題之後看到更廣闊的世界。誰規定的小鎮做題家只能視野狹隘，是誰在視野狹隘？誰在否定我們一直以來的努力的價值，誰在否定我們的存在，是這裏的每一寸空氣。很窒息。」

另外也有網友說：「清華大學因放置10面彩虹旗給予兩名學生處分是悲劇，轉發這則新聞並評論，還是北京大學好，歡迎報考北京大學，則讓這悲劇顯得有點悲喜交加了。」「天貓超市這種商業活動都能進校園，在商業活動上放個彩虹旗為什麼要被嚴重記過處分。」「頂尖學府這般恐同。倒退。」「清華大學的校訓是自強不息，厚德載物，如今卻載不下十面彩虹旗。」「這可是這個國度最頂尖學府，很難想像在一百年前這可是新思想的起源點。」