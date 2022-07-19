蒸蛋要做到表面平滑無坑洞，其實有很多小撇步。一名女網友分享，自己做蒸蛋，成品卻滿是坑洞像月球表面，畫面吸引1.4萬人朝聖，不少網友驚呼這是「蜂窩蒸蛋」。有內行網友分享3步驟做出平滑細緻的蒸蛋，其中最重要的就是蒸蛋的過程中，鍋子必須要留有隙縫，不能完全密封。

一位女網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享，她嘗試做蒸蛋，結果卻不是很理想，因為她看到別人做的蒸蛋都是吹彈可破、滑嫩可口，但是她的蒸蛋卻如同月球表面一樣，佈滿大小不一的洞，讓她崩潰直呼「為什麼我的蒸蛋長不一樣？」

貼文被轉發到《爆料公社》的臉書粉專後，吸引1.4萬人朝聖，「這種皺巴巴的蜂窩蒸蛋才好吃啊」、「是不是蒸過頭了」、「水加太少了嗎？」另有不少苦主留言說，「原來不是只有我會這樣，看似簡單的蒸蛋，到底要怎麼做到滑嫩的樣子呢？」

許多內行網友表示，要做出表面光滑、口感細緻的蒸蛋，蛋液與水（高湯）的比例應是「水：蛋=2：1」，當蛋液調配好，可先過篩，接著就是蒸蛋的過程中，必須要留一個隙縫，不可以將鍋子或電鍋密封，這樣做出來蒸蛋就會是光滑的樣子。