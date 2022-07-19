旅遊旺季國人開始環遊寶島趴趴走，台南晶英響應政府「悠遊國旅」補助強檔， 旅客凡透過官網或來電預訂、並於週日至週四入住，即可享房價最高1,300元折抵，選擇早鳥專案搭配補助，兩人成行每人最低只要1,677元起，八月底前加購高鐵聯票再享車票七五折好康優惠。

除了以加乘的折扣方案誘客，台南晶英酒店更策劃三條「走訪府城散步趣」行程，提供免費導覽房客走入古都歷史紋理、體驗老城市的懷舊記憶，國旅補助名額有限，先搶先贏，盛夏之旅準備開跑。

若形容美食是台南的佳話傳奇，歷史文學就是城市的精神脈絡，台南晶英位處舊城區精華交接地段，步行即可抵達眾多觀光要點，本次攜手「府城漫遊」吳宜勉老師，於每週二、三、四的午後時光，帶領房客親身穿梭在史蹟中，領略隱逸的古都靈魂。除了身為在地響導，吳宜勉同時是老字號「吳萬春蜜餞」與「百年傳承香舖」掌門人，致力於香藝文化之傳承與推廣，藉由導覽活動傳遞豐富的人文內涵。 導覽三條路線講述「府城建築」、「府城文史」及「府城文青」，漫步途中欣賞司法博物館、台灣文學館以及台南市美術館等優雅絕美建築或是追隨先民足跡至大南門城、孔廟等重要資產瑰寶，而台南身為全台廟宇最多的城市，轉個彎也能感受神明庇佑的民俗文化，至於喜愛文學就踏入蝸牛巷，聆聽筆者葉石濤留下的浪漫文字。上述分別為兩小時的古城巡禮，便能細品歷史的萬變風情，吃貨們沿途還能抓緊機會購買在地特色零嘴或是隱藏巷弄間的獨立甜品店，在這趟時光隧道旅程中經歷老城市的新樣貌。

夜宿台南晶英除了可於指定日期使用「悠遊國旅」補助享1,300元房價折抵，飯店亦參加台南市政府「好康券」回饋活動，入住即可兌換，此券提供包含台南晶英百年名物伴手禮「府城之選」85折之優惠（原價599元），不用排隊就能吃到連得堂雞蛋煎餅、信裕軒手作茶食、益生堂漢方隨身包、瓜瓜園地瓜酥、玉井之門蜜餞等經典小食，趁暑假搭上這波超值國旅折扣潮，安排一趟台南悠遊自在、穿街走巷之旅，細感文化首都古而美的風采。