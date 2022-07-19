台灣民意基金會今公布最新民調，對陳時中接受民進黨徵召參選台北市長，3成8支持陳時中的參選決定，4成不支持；不支持比支持者多12個百分點；其中台北市民4成9不支持，3成2支持；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是多數選民不樂見的參選決定。

至於至於前新竹市長林智堅「新論文門」風波，3成6認為事態嚴重，會影響他桃園市長選情，4成8認為並不嚴重。不過20-24歲年輕選民，58.6％認為會嚴重影響桃園市長選情。游盈隆認為，這意味年輕族群對「新論文門」事件有遠較強烈的負面反應。會不會蔓延到其他五都16縣市，值得觀察。

對於陳時中參選台北市長的決定，15.5％非常支持，22.1％還算支持，16.2％不太支持，24％一點也不支持，19.6％沒意見，2.6％不知道、拒答。多數選民並不支持陳時中接受民進黨徵召參選台北市長。陳時中的參選，並沒有獲得全國多數選民的祝福。

從年齡層看，有明顯的世代分歧與對立。54歲以下選民，多數不支持陳時中的參選決定，55歲以上則是多數支持他的參選決定。較凸顯的是，25-34 歲選民，5成5不支持，3成3支持。

不同教育程度者間也出現差異與分歧。大學及以上教育程度者中，2成8支持，4成8不支持；但在小學及以下教育程度者中，四成9支持，1成8不支持；中性選民2成4支持，3成4不支持。

從6都16縣市角度看，有4 都呈現多數選民不支持陳時中的參選決定，包括台北市、桃園市、台南市和高雄市；16縣市合起來，則是多數支持。不過台北市選民4成9不支持，3成2支持；游盈隆認為，這樣的情境，對辭官參選台北市長的陳時中顯得尷尬， 也隱約浮現出未來將面臨不少挑戰和障礙。

至於前新竹市長林智堅「新論文門」風波，10.3％非常嚴重，26.1％還算嚴重，34％不太嚴重，14.2％一點也不嚴重，15.5％沒意見、不知道、拒答。顯示林智堅「新論文門」事件發展至今兩星期。

從年齡層看，除了20-24歲外，其他個年齡層都呈現多數不認為林智堅論文風波會嚴重影響桃園選情。他認為，此事件會不會蔓延到其他五都16縣市，值得觀察。

大學及以上教育程度者看法嚴重分歧對立，4成3認為會影響，4成5認為不會。他說，這是否暗示高教育程度選民對「新論文門」事件較關注，較可能出現負面反應。

這次民進黨支持者中有3成1認為會嚴重影響桃園選情，5成9不認為；他說，以過去的經驗看，民進黨候選人若涉及醜聞，民進黨人的立即反應會是緩頰、否認、反擊等，但這次有3成1支持者擔心此事件會嚴重影響桃園選情，並不尋常。

從桃園本地選民的反應看，3成3認為嚴重，5成3認為不嚴重， 暗示桃園人對此事件關切的程度不如全國民眾。但從另一個角度看，則是此事件還沒有 在桃園市全面擴散所致，後續會有什麼樣的發展？有待觀察。