大搞創新！工研院近期推出自製ITRI NEWS影音影片「科技FUN大鏡」，以活潑趣味的風格，來介紹工研院開發的前瞻科技，宣揚產業升級轉型成果；首集請來院內正妹特派員擔任主持人，到基隆網美聖地潮境智能海洋館，拍攝最新的智慧顯示技術「我視AI魚缸」，除了拍攝實際應用場域之外，更深入一般人無法進入的工研院內，直擊研發基地，開箱技術研發過程。

工研院自製影音「科技FUN大鏡」首集開箱技術是全球首創的「我視AI魚缸」，只要站在魚缸前面，透明顯示器便會立即跳出，介紹正在觀賞的目標魚類資訊；這項技術不只有眼球追蹤的功能，還支援10種以上的手勢辨識，只要變換手勢，也能看到相對應的魚類資訊。

國立海洋科技博物館副館長林青海表示，透過工研院的創新技術，民眾只需要比出數字2，就可以看到條紋蓋刺魚簡介；比出5，可以看到三點阿波魚介紹，直覺式的互動體驗，小朋友玩的不亦樂乎之外，也能紓解海科館導覽人力不足的問題。

工研院的數位行銷策略趕搭網紅熱潮，主要是推廣院內創新技術研發，隨著特派員腳步踏進工研院針對智慧顯示的研發基地。

工研院電光系統副所長李正中表示，「我視AI魚缸」這項技術也是解決自己的問題，因為帶小孩前往水族館賞魚時，時常回答不出孩子提出「這是什麼魚」的疑問，讓他很苦惱，工研院將AR與AI辨識技術結合，準確度高達98%，技術獨步全球，也讓李正中一秒就能當孩子「魚類專家」。

隨著疫情逐步趨緩，加上進入暑假出遊旺季，政府國旅補助也已經開跑，工研院研發的「我視AI魚缸」，目前首度導入基隆潮境智能海洋館，兼具寓教於樂適合親子與家庭旅遊。

面對串流影音媒體平台強勢來襲，工研院與時俱進、突破傳統宣傳藩籬，隨著節目輕快活潑的節奏，加上正妹特派員口齒清晰地介紹，讓生硬的技術資訊也能被一般民眾接受。