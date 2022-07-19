高雄市「萬安45號」演習預定於7月27日舉行，岡山警分局提早開會做沙盤推演。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市「萬安45號」演習預定於7月27日舉行，高鐵左營站屆時將於下午1時30分至2時做交通管制，請旅客提早到站。岡山警方日前也對此開會沙盤推演，讓岡山區配合單位了解「演習如同作戰」的危機意識與處置方式。

高鐵左營站說，當天演習時間從1時30分至2時，演習區域內的相關車站也將同步配合實施站內交通管制，敬請旅客當日提早到站，避免延誤既定行程。屆時於演習時段內離站的旅客，也請配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。演習期間高鐵聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等都將同步暫停行駛。

岡山警方方面，演習單位將以中央遙控警報器系統對演習地區發放警報，提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，另配合國道公路警察局第五公路警察大隊針對岡山交流道、燕巢交流道車輛，嚴禁擁塞於交流道或匝道口，並協助車輛往道路兩旁疏散避難事宜。

警方呼籲民眾配合，違反者，依民防法第25條規定，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。