大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）與黃曉明在今年1月證實離婚，6年婚姻正式走向終點，恢復單身的Baby在事業和感情都備受矚目，不過陸網近日卻驚爆，Baby獨愛16歲的劉耀文，還私下帶劉耀文認識不少資本方，針對緋聞，Baby和劉耀文沒有公開回應，不過，與Baby、劉耀文熟識的男星楊迪就跳出來把內幕全說了。

恢復單身的Baby積極朝戲劇、綜藝發展，並在陸綜《萌探探探案2》有不俗表現，人氣也逐漸回升，不過近日卻有微博博主驚爆，Baby獨愛同為節目班底的16歲劉耀文，甚至遭指她私下帶劉耀文認識不少資本方，對此，Baby和劉耀文都沒有對外回應。

Baby和16歲劉耀文同為陸綜《萌探探探案2》班底。（圖／取材自微博）

楊迪跳出來解圍替Baby和劉耀文解圍。（圖／取材自微博）

不過，節目另一班底楊迪就跳出來解圍，他直接在博主發文留言：「瞎說！帶的是我」，幽默替Baby和劉耀文撇清緋聞，楊迪義氣舉動狂圈粉，也獲得Baby、劉耀文雙方粉絲狂讚。

其實，Baby自恢復恢復單身後，她積極拚事業，不過卻傳出受到不少挫折，她陸續傳出被換角、丟代言，Baby甚至在日前一口氣註銷名下4間工作室，也引發外界諸多揣測，不過Baby懶理外界紛擾，她仍積極在綜藝、戲劇領域發展，並努力當好母親，不論是工作或私生活領域都相當不容易。