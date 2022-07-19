中美元首通話前夕，兩國高層頻繁互動。生態環境部部長黃潤秋15日在華盛頓分別與美國商務部部長雷蒙多、美國聯邦環保局代理局長麥卡碧、加州州長紐森等會面，圍繞氣候變化等議題交換意見。黃潤秋表示，期待雙方未來合作取得更多務實成果。

香港《星島日報》報導，這是新冠疫情爆發後，中國非外事部門首長罕有出國。分析認為此行顯示中美在環保領域的合作取得進展，並預示更多中國高層開始恢復外訪。

據中國生態環境部官網公布，美國時間15日，黃潤秋在華盛頓分別會見多名美國官員。中國駐美大使秦剛等參加會見。拜登政府去年上台後，強調中美既是激烈的競爭對手，也可以在氣候變化等方面合作。

黃潤秋在會面中表示，中美環境與氣候合作是兩國關係的重要組成部分，已形成全方位、多層次、多領域的合作模式。美方經驗為中國健全應對氣候變化、生態環境保護相關法律法規政策體系提供了有益借鑒。雙方在環保產業領域也有長期合作，曾共同舉辦四屆中美環保產業論壇，美方企業也多次應邀參加中國國際環保展，取得了良好的效果。期待雙方未來合作取得更多務實成果。

會見期間，雙方還圍繞生物多樣性保護、大氣及水污染防治、土壤和地下水修復、生態環境監測、灣區生態環境規劃、環保產業等領域合作進行了交流。黃潤秋指出，中方願與美方一道，加強交流合作，保護好海洋生態環境，推動構建海洋命運共同體。

報導稱，這是6月以來，中美高層的第6次互動，也是疫情之下，中國非外事部門首長罕有的出國活動。除了會見美國高層，當地時間13至14日，黃潤秋還赴紐約出席聯合國可持續發展高級別政治論壇部長級圓桌會。他在演講中表示，世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，應該共同推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

黃潤秋在紐約期間還分別會見了聯合國秘書長古特雷斯等聯合國高層，以及奧地利、巴基斯坦、南非、哥倫比亞、印度等國部長，並與美中關係全國委員會主席歐倫斯等智庫學者代表座談交流。

中美高層近期頻繁互動，包括中美防長新加坡會晤，中央外事辦主任楊潔篪與美國國安顧問蘇利文在盧森堡會晤，副總理劉鶴與美國財長葉倫通話，中美參謀長通話，以及本月九日外長王毅和國務卿布林肯印尼會晤。美方早前透露總統拜登將在幾周內同國家主席習近平再次通話，分析認為兩國官員頻繁溝通，可為元首對話創造良好氣氛。