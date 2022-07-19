惡名昭彰的厄瓜多監獄今天再度爆發血腥打鬥，厄國執法官員說，共造成13名囚犯死亡，另有2人受傷。

法新社報導，厄瓜多監獄管理機構SNAI在推特（Twitter）表示：「不幸地，中央指揮部通報有13人名囚犯死亡，2人受傷。」

這起事件發生在中部聖多明各鎮（Santo Domingo de los Colorados）的貝拉維斯塔監獄（Bellavista prison），距離基多約80公里。這個監獄今年5月也發生44名囚犯在血腥鬥毆中喪生的事件。

SNAI說，今天在軍警人員協助下，監獄人員終於讓監獄重新獲得控制。

在5月的暴動中，約有220名囚犯從監獄逃脫，但大多數後來都被抓回來。

厄瓜多的監獄經常爆發激烈暴動，導火線往往是境內販毒幫派搶奪走私路徑的控制權。

這樣的你爭我奪有時會引爆監獄的嚴重暴力衝突，進而導致部分囚犯被開山刀砍死或斬首。

路透社報導，去年有316名囚犯死於厄瓜多的各種監獄暴動。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110719